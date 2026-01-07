El Municipio confirmó que pagará los sueldos el viernes tras gestionar una asistencia financiera

La Municipalidad de San Pedro informó ayer que los salarios correspondientes al mes de diciembre para la totalidad de la planta estatal se acreditarán el próximo, luego de haber tramitado un adelanto de fondos ante el Banco Provincia para cubrir la masa salarial, según confirmaron fuentes oficiales.

A través de un comunicado dirigido a los gremios ATE, UPCN, Sindicato de Trabajadores Municipales y CICOP, las autoridades locales explicaron que la Comuna requirió asistencia financiera externa debido a que la situación económica-financiera del distrito es "extremadamente compleja".

Desde el Ejecutivo sampedrino detallaron que el cronograma de pagos estuvo supeditado a la aprobación del Presupuesto 2026, la cual se concretó el pasado 29 de diciembre. Tras la promulgación de la ordenanza el día 30 —último día hábil del año— y los asuetos correspondientes a las fiestas, el lunes 5 de enero se completó la documentación técnica requerida por el Ministerio de Economía bonaerense.

"El municipio debió tramitar la autorización del Ministerio de Economía para un adelanto en cuenta corriente en el Banco Provincia al efecto de abonar la masa salarial", indicaron voceros de la Secretaría de Economía local.

Cronograma de pagos

Según la proyección oficial, la operatoria bancaria se cumplimentará de la siguiente manera:

Viernes 9 de enero: El municipio realizará las transferencias para Personal de Planta, Carrera Médica y Anticipos Jubilatorios .

Sábado 10 de enero: Los haberes estarán disponibles en las cuentas sueldo de los trabajadores.

Desde la administración local aclararon que, si bien la normativa establece el jueves 8 como el cuarto día hábil para la acreditación, resultó imposible adelantar los tiempos debido a los "plazos administrativos, feriados y la necesidad de asistencia financiera".

En el comunicado, el municipio destacó que durante el asueto administrativo del 2 de enero, las áreas de Economía, Modernización y Personal trabajaron para responder a los pedidos de información de la Provincia.

Finalmente, las autoridades recalcaron que la prioridad de la gestión del intendente sigue siendo el pago de las remuneraciones, señalando que los sueldos se abonarán con solo un día de diferencia respecto al cronograma provincial, tal como sucedió con el Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo).