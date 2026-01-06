El Ministro Kreplak presentó una nueva ambulancia de alta complejidad para el Hospital

El, encabezó este mediodía la entrega depara el sistema de salud pública de San Pedro. El acto, realizado frente al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar y la secretaria de Salud, María Isabel Carrasco, y sirvió de escenario para reivindicar la inversión estatal frente a los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno nacional.

La nueva unidad, equipada para el traslado de pacientes críticos, representa una inversión de 215 millones de pesos por parte de la gestión provincial. Se trata de la ambulancia número 416 entregada durante el mandato del gobernador Axel Kicillof, cifra que se complementa con la puesta en funciones de un helicóptero y un avión sanitario para cubrir todo el territorio bonaerense.

Durante la ceremonia, la secretaria de Salud, María Isabel Carrasco, calificó la jornada como "esencial" para el sistema sanitario local. La funcionaria destacó que la modernización del parque automotor era una necesidad imperiosa debido a la ubicación geográfica del distrito.

"Somos un municipio que está a 200 kilómetros de las ciudades más importantes y el traslado de pacientes críticos, sin una ambulancia de alta complejidad, no se puede realizar con la seguridad que requieren", explicó Carrasco, quien además resaltó que el ministro Kreplak comprendió rápidamente la urgencia planteada por la gestión municipal.

Por su parte, el intendente Cecilio Salazar no ahorró críticas hacia la administración de Javier Milei. El jefe comunal agradeció el respaldo de la Provincia en un contexto que calificó de "tiempos complejos" debido a los "inmensos ajustes que se aplican a nuestra provincia".

"El enemigo no es el Gobernador ni el Intendente, es el presidente Javier Milei, que aplica un ajuste salvaje que llega a cada habitante", sentenció Salazar. Asimismo, ratificó su alineamiento político con la gestión provincial al asegurar que "la esperanza la encarna nuestro gobernador Axel Kicillof", a quien proyectó como futuro candidato presidencial: "Vamos a seguir estando hasta que sea nuestro próximo Presidente".

La defensa de la salud pública

En el cierre del acto, el ministro Nicolás Kreplak enfatizó la importancia de fortalecer los hospitales municipales que, como el de San Pedro, cumplen una función regional sin ser establecimientos provinciales. El ministro cuestionó los discursos que promueven salidas individuales y privatizaciones en el sector.

"Hay intentos de profetas que plantean salidas individuales, privatizando toda la salud, y después se dan cuenta de que es marketing. Si no tienen un hospital público haciéndose cargo, no funcionarían", afirmó Kreplak. El funcionario ejemplificó que ante cualquier emergencia en la vía pública o situaciones críticas pediátricas, "siempre es el Estado" quien responde, independientemente de la cobertura privada que tenga el ciudadano.

Finalmente, Kreplak lanzó un interrogante directo hacia la gestión nacional: "¿Cuántas ambulancias compró el Estado nacional para atender a las millones de personas que se desplazan durante las vacaciones? ¿Visitaron el territorio o escucharon a los trabajadores para ver qué necesitan?", concluyó, diferenciando el modelo de gestión bonaerense de la política de desinversión que, según denunció, emana desde la Casa Rosada.