El Aeroclub presenta un Cessna 172 para jerarquizar su escuela de vuelo y fomentar el turismo

El Aeroclub San Pedro presentará el próximo sábado una nueva aeronave, el modelo más fabricado en la historia de la aviación mundial, con el objetivo de potenciar su escuela de formación y ampliar la oferta de vuelos recreativos en la región, informaron hoy autoridades de la institución.

La ceremonia de presentación se llevará a cabo a las 18:00 horas en las instalaciones del aeródromo local. La adquisición, valorada en aproximadamente 150 mil dólares, representa la culminación de un proceso de búsqueda y gestiones que se extendió por más de dos años.

El directivo y piloto de la entidad, Eduardo Génova, destacó la importancia de incorporar este modelo monomotor de ala alta, reconocido globalmente por su estabilidad y simplicidad, lo que lo convierte en la herramienta predilecta para el entrenamiento avanzado.

"Este avión jerarquiza nuestra escuela. Históricamente teníamos cuatro o cinco alumnos y hoy contamos con catorce, entre ellos cuatro mujeres, lo cual es una nota de color importante para la actividad", señaló Génova al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3).

La flota del club se completa actualmente con un Piper PA-11 restaurado a nuevo y un Cessna 152 biplaza, destinado a los cursos iniciales de piloto privado. El nuevo Skyhawk, en tanto, cuenta con equipamiento para habilitaciones de piloto comercial e instructor de vuelo.

A partir de la semana próxima, la aeronave estará operativa para los tradicionales vuelos de bautismo. "San Pedro es el lugar más lindo para volar entre Rosario y Buenos Aires", afirmó el piloto, detallando que el costo del paseo para tres personas será de 130 mil pesos.

Asimismo, desde la institución subrayaron que la unidad estará a disposición de fuerzas de seguridad, bomberos y organismos oficiales para tareas de emergencia o reconocimiento, manteniendo el rol social histórico del Aeroclub.

Pese al crecimiento de la flota, las autoridades manifestaron que aún resta concretar el balizamiento de la pista, una obra clave para la inversión empresarial en la zona. "El balizamiento es fundamental para atraer empresarios que se mueven en helicóptero o avión. Estamos gestionando este apoyo a través de la Provincia y con el acompañamiento del Intendente", concluyó Génova.