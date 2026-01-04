Eihton Mateo es el primer bebé nacido en el Hospital en 2026

El Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa" registró en los primeros minutos de este domingo 4 de enero el primer nacimiento de 2026 en la institución pública local, informaron autoridades sanitarias del establecimiento.

Se trata de Eihton Mateo, quien llegó al mundo con un peso de 2,960 kilogramos. Según indicaron desde el centro asistencial, tanto el recién nacido como su madre se encuentran en perfecto estado de salud tras el parto ocurrido durante la madrugada.

Pese a la expectativa por la llegada del primer bebé en la órbita pública, las estadísticas locales marcan que el primer nacimiento registrado en la ciudad de San Pedro tuvo lugar el pasado viernes 2 de enero. En esa ocasión, en el Sanatorio COOPSER, nació, con un peso de, convirtiéndose formalmente en la primera sampedrina del año.