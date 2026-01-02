Dos heridos graves por pirotecnia debieron ser intervenidos quirúrgicamente tras los festejos de Año Nuevo

Dos personas sufrieron heridas de gravedad como consecuencia del uso de pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo en San Pedro y debieron ser intervenidas quirúrgicamente.

El Dr. José Herbas, jefe de la Guardia y del Servicio de Emergencias del hospital local, confirmó que ambos pacientes ingresaron en forma simultánea durante los primeros minutos de 2026 con lesiones de consideración.

El caso de mayor complejidad involucró a un joven de 17 años, quien presentó lesiones serias que incluyeron la pérdida de una parte de uno de sus dedos. Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia al quirófano para una cirugía de reparación de lesiones ligamentosas.

En tanto, un hombre de 30 años también debió ser intervenido tras sufrir quemaduras profundas en una de sus manos provocadas por la explosión de un petardo. Según el parte médico, el paciente ingresó a cirugía para la realización de limpiezas y curaciones específicas sobre los tejidos afectados.

Desde el centro asistencial destacaron que, a pesar de las campañas de prevención, los accidentes por manipulación de artefactos pirotécnicos volvieron a marcar la estadística del inicio del año en la región.