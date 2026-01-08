Dos detenidos tras intentar usurpar un predio y agredir a la policía

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos en las últimas horas en la zona del Bajo Cementerio tras ser sorprendidos intentando usurpar un terreno perteneciente a la firma ARCOR SAIC y agredir al personal policial que intervino en el lugar, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El hecho se produjo en la Avenida España, entre los postes de alumbrado 25 y 27, luego de que una alerta al servicio de emergencias 911 movilizara a los efectivos hacia el predio privado. Al arribar, el personal policial constató que un hombre de 35 años y una mujer de 30 se encontraban instalados en el lugar e iniciando la construcción de una vivienda precaria.

Según indicaron los voceros, al momento de proceder al desalojo y la identificación, los sospechosos se resistieron de forma violenta. Como consecuencia del enfrentamiento, tres efectivos policiales resultaron con lesiones de carácter leve, producto de los forcejeos y ataques de los aprehendidos para evitar el procedimiento.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro. La fiscalía en turno avaló el proceder policial y dispuso que ambos involucrados quedaran alojados en la dependencia local bajo los cargos de "Atentado a la autoridad" y "Tentativa de usurpación".

Tras cumplimentar los recaudos legales y las notificaciones correspondientes, la magistratura interviniente dispuso que el hombre y la mujer recuperaran la libertad durante la tarde-noche de ayer, aunque permanecen vinculados a la causa judicial en curso.