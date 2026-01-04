Dos detenidos por ingreso ilegal a propiedades

Dos hombres fueron aprehendidos ayer en operativos independientes relacionados con el delito de violación de domicilio, uno de ellos tras irrumpir en la vivienda de su expareja y el otro por contar con un pedido de captura vigente desde hace tres años, informaron fuentes policiales.

El primero de los procedimientos tuvo lugar ayer por la tarde en una vivienda de la calle Javier Rivero al 2000. Tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) San Pedro se desplazó al lugar y procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años. Según el reporte oficial, el sospechoso había ingresado sin consentimiento a la propiedad de su expareja, una mujer de 34 años.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial local bajo la imputación de "Violación de domicilio" y quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para su comparecencia.

Captura activa por causa de 2017

En otro operativo realizado durante el mediodía del sábado, efectivos de la misma seccional identificaron y demoraron a un hombre de 30 años en la vía pública. Al cotejar sus datos, los uniformados constataron que sobre el individuo pesaba un pedido de paradero activo emitido en 2023.

La medida judicial se vincula a una causa penal iniciada en el año 2017, también por el delito de violación de domicilio, tramitada originalmente ante la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 que funcionaba en dicha ciudad. El detenido fue puesto a resguardo policial a la espera de las resoluciones de la justicia correspondientes al pedido de captura.