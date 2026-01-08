Detuvieron a un acusado de abuso sexual y privación de la libertad (Video)

Un hombre de 35 años fue detenido este jueves, acusado de haber cometido graves hechos de violencia y abuso contra su pareja, informaron fuentes policiales. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nro. 2, a cargo del Dr. Pratto, tras una investigación coordinada por la UFI Nro. 11 de la Dra. Viviana Ramos.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde la víctima relató haber sufrido ataques por parte del sujeto con quien mantenía un vínculo sentimental. Ante la gravedad del testimonio, se dio intervención al personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) para realizar las tareas investigativas correspondientes.

En horas de la tarde de hoy, efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) y personal de la EPC local cumplimentaron una orden de allanamiento en la residencia del sospechoso, ubicada en la calle Bottaro, entre Alvear y Boulevard Moreno.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron la detención del atacante y el secuestro de su teléfono celular, elemento considerado clave para el avance de la causa. Asimismo, durante la requisa del inmueble, los uniformados hallaron sustancias estupefacientes: 70 gramos de marihuana y 1,8 gramos de cocaína, que fueron incautados de inmediato.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial local, donde permanece alojado a la espera de ser citado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Tomó intervención el equipo de la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad.

Fuentes de la investigación confirmaron que el hombre fue notificado del inicio de una causa penal en los términos del Artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (CPPBA). Los delitos que se le imputan son Privación ilegítima de la libertad, Abuso sexual agravado, Lesiones agravadas y Tenencia ilegal de estupefacientes.