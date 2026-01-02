Detienen a un joven de 20 años tras agredir a su madre y amenazarla de muerte

Un joven de 20 años fue aprehendido en Río Tala, tras protagonizar un violento episodio en el que agredió a su madre, provocó destrozos en una vivienda y profirió amenazas de muerte, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en una propiedad ubicada en el Cuartel IV de dicha localidad. Efectivos del Destacamento de Río Tala, con la colaboración de personal de la tosquera local, acudieron al lugar tras recibir un alerta a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar, los uniformados constataron que el sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, había atacado físicamente a su progenitora, una mujer de 44 años. Asimismo, el agresor ocasionó daños materiales de consideración en la estructura de la vivienda y en un motovehículo estacionado en el lugar, mientras amenazaba de muerte a los presentes.

La víctima fue trasladada y asistida en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde recibió contención y se labraron las actuaciones correspondientes para garantizar su protección.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual dispuso la notificación de la formación de la causa por los delitos de "Lesiones, daños y amenazas". El imputado permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de ser indagado por las autoridades judiciales.