Cuatro allanamientos en Río Tala por robo y tenencia de estupefacientes

En el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido recientemente, efectivos de la policía bonaerense llevaron adelante una serie de operativos que culminaron con la detención de un sospechoso y el secuestro de elementos de procedencia ilícita en la localidad de

El procedimiento fue coordinado por personal del Destacamento de Río Tala, con el apoyo del Gabinete Táctico Operativo (GTO) y la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. A partir de las tareas investigativas derivadas de la denuncia original, la justicia ordenó el allanamiento de cuatro viviendas vinculadas a la causa.

Durante las diligencias, los uniformados lograron recuperar diversos dispositivos de telefonía celular y una suma de dinero en efectivo, además de hallar envoltorios de productos de panificación que habían sido denunciados como sustraídos. Asimismo, en el registro de los inmuebles, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de varias plantas de marihuana, lo que derivó en una notificación por infracción a la Ley 23.737.

Como resultado de los operativos, se produjo la aprehensión de un hombre de 20 años, morador de uno de los domicilios objetivos. El joven fue imputado por el delito de Robo y quedó a disposición de la justicia para prestar declaración en sede judicial.