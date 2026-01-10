Tres detenidos en distintos operativos por resistencia a la autoridad, drogas y una captura vigente

  Diversos operativos de prevención y seguridad ciudadana realizados por la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro culminaron en las últimas horas con la aprehensión de tres hombres implicados en distintos delitos y contravenciones. En la mañana de ayer, los uniformados acudieron a la calle Mitre al 2000 tras un alerta recibido por el servicio de emergencias 911, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años, oriundo de la ciudad de Rosario. El sujeto se encontraba en la vía pública con una actitud hostil y, tras desoír las órdenes del personal actuante, demostró un estado de agresividad que representaba un riesgo para terceros, por lo que fue trasladado a la sede policial bajo la imputación de resistencia a la autoridad.

Cuatro allanamientos en Río Tala por robo y tenencia de estupefacientes

 


En el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido recientemente, efectivos de la policía bonaerense llevaron adelante una serie de operativos que culminaron con la detención de un sospechoso y el secuestro de elementos de procedencia ilícita en la localidad de Río Tala.

El procedimiento fue coordinado por personal del Destacamento de Río Tala, con el apoyo del Gabinete Táctico Operativo (GTO) y la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. A partir de las tareas investigativas derivadas de la denuncia original, la justicia ordenó el allanamiento de cuatro viviendas vinculadas a la causa.

Durante las diligencias, los uniformados lograron recuperar diversos dispositivos de telefonía celular y una suma de dinero en efectivo, además de hallar envoltorios de productos de panificación que habían sido denunciados como sustraídos. Asimismo, en el registro de los inmuebles, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de varias plantas de marihuana, lo que derivó en una notificación por infracción a la Ley 23.737.

Como resultado de los operativos, se produjo la aprehensión de un hombre de 20 años, morador de uno de los domicilios objetivos. El joven fue imputado por el delito de Robo y quedó a disposición de la justicia para prestar declaración en sede judicial.