Con más de 250 inscriptos, comenzó el programa "Verano activo" para adultos mayores

Con una convocatoria que ya supera los 250 participantes, comenzó en la ciudad bonaerense de San Pedro el programa "Verano Activo para Adultos Mayores", una iniciativa municipal que se extenderá hasta mediados de febrero con el objetivo de promover el bienestar y la integración social.

El ciclo, que inició formalmente el pasado lunes 5, es coordinado por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, y busca consolidar espacios de participación para las personas de edad avanzada durante el receso estival.

A lo largo de este período, las y los participantes acceden a diversas propuestas recreativas y de cuidado que incluyen actividades en pileta, aqua gym, gimnasia adaptada, yoga y juegos recreativos.

Según informaron las autoridades locales, cada una de estas disciplinas ha sido planificada específicamente para estimular el movimiento físico y generar hábitos saludables en un entorno de encuentro y disfrute compartido.