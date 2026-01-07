El Municipio asume la gestión de la terminal de ómnibus ante la falta de inversiones y mantenimiento

 El Intendente Cecilio Salazar formalizó el traspaso de la administración de la Terminal de Ómnibus a la órbita municipal, con el objetivo de revertir el deterioro edilicio del predio y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la comunidad. La medida se concretó mediante la firma de un contrato de comodato con la firma San Pedro Farm S.A., propietaria del inmueble ubicado en la calle Lucio Mansilla N° 602.  Según los términos del acuerdo, la Municipalidad recibirá el predio de forma gratuita por un plazo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar. La decisión del Ejecutivo local responde a la necesidad de intervenir ante la falta de inversiones y mantenimiento por parte de los administradores privados previos. A partir de la toma de posesión, prevista para el 15 de enero, el municipio asumirá la responsabilidad integral del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Incluso, comenzaron las negociaciones para e...

Con más de 250 inscriptos, comenzó el programa "Verano activo" para adultos mayores

 


Con una convocatoria que ya supera los 250 participantes, comenzó en la ciudad bonaerense de San Pedro el programa "Verano Activo para Adultos Mayores", una iniciativa municipal que se extenderá hasta mediados de febrero con el objetivo de promover el bienestar y la integración social. 

El ciclo, que inició formalmente el pasado lunes 5, es coordinado por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, y busca consolidar espacios de participación para las personas de edad avanzada durante el receso estival.

A lo largo de este período, las y los participantes acceden a diversas propuestas recreativas y de cuidado que incluyen actividades en pileta, aqua gym, gimnasia adaptada, yoga y juegos recreativos. 

Según informaron las autoridades locales, cada una de estas disciplinas ha sido planificada específicamente para estimular el movimiento físico y generar hábitos saludables en un entorno de encuentro y disfrute compartido. 