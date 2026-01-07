Con más de 250 inscriptos, comenzó el programa "Verano activo" para adultos mayores

El Municipio asume la gestión de la terminal de ómnibus ante la falta de inversiones y mantenimiento
El Intendente Cecilio Salazar formalizó el traspaso de la administración de la Terminal de Ómnibus a la órbita municipal, con el objetivo de revertir el deterioro edilicio del predio y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la comunidad. La medida se concretó mediante la firma de un contrato de comodato con la firma San Pedro Farm S.A., propietaria del inmueble ubicado en la calle Lucio Mansilla N° 602. Según los términos del acuerdo, la Municipalidad recibirá el predio de forma gratuita por un plazo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar. La decisión del Ejecutivo local responde a la necesidad de intervenir ante la falta de inversiones y mantenimiento por parte de los administradores privados previos. A partir de la toma de posesión, prevista para el 15 de enero, el municipio asumirá la responsabilidad integral del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Incluso, comenzaron las negociaciones para e...