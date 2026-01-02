Choque entre una moto y un auto: un joven de 21 años resultó herido

Un joven de 29 años resultó con heridas leves tras protagonizar un choque entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de las calles

El siniestro vial ocurrió en la jornada de ayer cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil Volkswagen de color gris, conducido por un joven de 21 años, y una motocicleta Gilera Dax negra, en la que circulaba el damnificado.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser asistido y trasladado por los servicios de emergencias al hospital local. Tras ser evaluado por el personal médico, se constató que las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

En el hecho tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la notificación de la formación de la causa por el delito de "Lesiones culposas" para el conductor del automóvil.

Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron la entrega de los vehículos involucrados a sus respectivos propietarios una vez cumplimentadas las pericias de rigor.