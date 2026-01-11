Carga de trigo a Brasil desde el muelle elevador del puerto

se prepara para una nueva operación de exportación tras el

una embarcación de gran porte que

informaron hoy autoridades portuarias

El navío, que navega bajo bandera de Panamá y cuenta con una eslora de 179,90 metros, tiene su arribo estimado para la jornada de hoy, 11 de enero de 2026. Según el cronograma de maniobras, el buque procede de la Zona Común Rada La Plata y se posicionará en el muelle de la terminal Elevador para iniciar las tareas de carga.

La operación representa un movimiento significativo para la terminal de San Pedro, consolidando el flujo de exportación de cereales hacia el mercado brasileño. Una vez completada la estiba de las 33.000 toneladas de trigo, el buque emprenderá su salida hacia el país vecino.