Buscan intensamente a una joven de 28 años que se ausentó de su casa

Las autoridades policiales y judiciales de San Pedro emitieron una solicitud de paradero para localizar a, de 28 años, quien fue vista por última vez el pasado domingo 4 de enero tras retirarse de su domicilio luego de una discusión.

Según la denuncia radicada ayer por su madre, una mujer de 58 años, la joven abandonó la vivienda familiar ubicada en la calle Riobamba 1845 alrededor de las 15:00 horas. Desde ese momento, se perdió el contacto físico directo con ella.

De acuerdo con el parte oficial, el último registro que se tiene de la joven fue durante la madrugada posterior a su partida. En ese momento, Franco habría publicado una "historia" en la red social Facebook, utilizando para ello el teléfono celular de su actual pareja, un hombre de 29 años.

Sin embargo, tras esa actividad en redes sociales, no se ha logrado establecer una comunicación fehaciente ni se ha obtenido información sobre su ubicación actual, lo que motivó la presentación de la denuncia por averiguación de paradero.

Para facilitar su identificación, se difundieron las siguientes señas particulares:

Estatura: 1.70 metros aproximadamente.

Contextura: Delgada.

Tez: Blanca.

Ojos: Claros.

Cabello: Castaño oscuro, largo y con flequillo.

Señas particulares: Posee tatuajes visibles en el cuello y en ambos antebrazos.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que ya ha dado directivas a las fuerzas de seguridad para iniciar los rastrillajes y el relevamiento de testimonios que permitan dar con el paradero de la joven.