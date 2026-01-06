Actividades culturales y corte de tránsito en calle Mitre durante los fines de semana

  El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. La iniciativa, de carácter privado, contempla el desarrollo de actividades tanto en sedes institucionales como en el espacio público. El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, acompañado por Marcela Cuñer y Martín Marí. Según se informó, el objetivo de la articulación es establecer una agenda sostenida que incluya propuestas gratuitas y aranceladas para residentes y visitantes del distrito. Como parte de la logística del programa, se confirmó que durante los fines de semana se procederá al corte del tránsito vehicular en la calle Mitre . La interrupción de la circulación se hará efectiva los días sábados y domingos para permitir la realización de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales en l...

Buscan intensamente a una joven de 28 años que se ausentó de su casa

 


Las autoridades policiales y judiciales de San Pedro emitieron una solicitud de paradero para localizar a Milagros Etelvina Franco, de 28 años, quien fue vista por última vez el pasado domingo 4 de enero tras retirarse de su domicilio luego de una discusión.

Según la denuncia radicada ayer por su madre, una mujer de 58 años, la joven abandonó la vivienda familiar ubicada en la calle Riobamba 1845 alrededor de las 15:00 horas. Desde ese momento, se perdió el contacto físico directo con ella.

De acuerdo con el parte oficial, el último registro que se tiene de la joven fue durante la madrugada posterior a su partida. En ese momento, Franco habría publicado una "historia" en la red social Facebook, utilizando para ello el teléfono celular de su actual pareja, un hombre de 29 años.

Sin embargo, tras esa actividad en redes sociales, no se ha logrado establecer una comunicación fehaciente ni se ha obtenido información sobre su ubicación actual, lo que motivó la presentación de la denuncia por averiguación de paradero.

Para facilitar su identificación, se difundieron las siguientes señas particulares:

  • Estatura: 1.70 metros aproximadamente.

  • Contextura: Delgada.

  • Tez: Blanca.

  • Ojos: Claros.

  • Cabello: Castaño oscuro, largo y con flequillo.

  • Señas particulares: Posee tatuajes visibles en el cuello y en ambos antebrazos.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que ya ha dado directivas a las fuerzas de seguridad para iniciar los rastrillajes y el relevamiento de testimonios que permitan dar con el paradero de la joven.