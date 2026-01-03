Bomberos Voluntarios lanzan la tradicional rifa del “Chanchomóvil” para recaudar fondos



La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución. La Asociación depuso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del, una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución.

En esta oportunidad, la campaña cuenta con la participación articulada de los integrantes del Cuerpo Activo junto a los efectivos del Destacamento N°1 de Gobernador Castro y el Destacamento N°2 de Río Tala, quienes estarán a cargo de la comercialización de los números.

La institución informó que la venta se realizará exclusivamente a través de los bomberos, tanto de forma directa como durante la recorrida oficial de las unidades por las calles de la ciudad, la cual está programada para el próximo sábado 17 de enero a partir de las 17:00. Los vecinos podrán colaborar adquiriendo su número por un valor de $2.000, mientras que el ganador del sorteo se conocerá a través de la Quiniela Nocturna de la Provincia.



