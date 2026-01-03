Banco Provincia lanza la agenda 2026 de Cuenta DNI con beneficios de verano y descuentos

Elpuso en marcha una agenda renovada de beneficios para su billetera digital,, con el objetivo de apuntalar el consumo durante la temporada de verano 2026. La entidad bonaerense, que ya cuenta con más de, dispuso descuentos estratégicos que abarcan desde balnearios y marcas exclusivas hasta rubros esenciales en todo el territorio provincial.

Verano y Gastronomía: Las novedades de la temporada

Para este mes de enero, la entidad financiera incluyó una promoción especial del 25% de ahorro todos los días en marcas destacadas y balnearios, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca.

Entre las firmas adheridas se encuentran paradores icónicos y cadenas gastronómicas como:

Balnearios: El Calamar Loco, Mute, Torreón del Monje, entre otros.

Gastronomía: Atalaya, El Topo, Havanna, Luccianos, Manolo, SAO Medialunas y Freddo.

Asimismo, se suma un beneficio específico para el rubro gastronómico general con ahorros de hasta $8.000 por fin de semana, y una promoción en tiendas FULL YPF (excluye combustibles) los sábados y domingos con un 25% de descuento y tope de $8.000 semanales.

Impulso a los comercios de cercanía

Una de las modificaciones más relevantes es la ampliación de la promoción en comercios de barrio, que ahora integra a carnicerías, granjas y pescaderías. Los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento todos los viernes, con un nuevo tope de $5.000 por jornada. Dado que enero cuenta con cinco viernes, el ahorro mensual en este rubro puede ascender a $25.000.

Por su parte, se mantienen vigentes los descuentos del 40% en ferias y mercados bonaerenses, así como en comercios adheridos a universidades, ambos con un tope de $6.000 por semana.

Esquema de Supermercados y Rubros Esenciales

La billetera digital sostiene su capilaridad en las grandes cadenas de consumo masivo con un cronograma que cubre casi toda la semana:

Lunes: 20% de descuento (tope de $8.000).

Martes y Miércoles: 15% en cadenas del interior bonaerense y promociones especiales en Nini (martes).

Miércoles: 10% en Carrefour (sin tope) y 20% en Toledo .

Jueves a Sábados: 15% en Chango Más con devolución en el acto.

Además, quienes perciban sus jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia contarán con un 5% adicional de ahorro en sus compras.

Finalmente, para acompañar el presupuesto familiar, continúan los beneficios en librerías (lunes y martes) y farmacias y perfumerías (miércoles y jueves), en ambos casos con un 10% de descuento sin tope de reintegro.