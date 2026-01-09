Atacó a su hermana con un tenedor tras golpear a su pareja: el agresor fue reducido por vecinos y terminó en el Hospital

Un hombre de 39 años quedó a disposición de la justicia tras protagonizar un violento episodio en el que resultó herida su hermana, quien intervino para evitar que el sujeto continuara agrediendo a su pareja.

El suceso se desencadenó en las primeras horas de hoy, cuando personal de la Comisaría local acudió a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Manuel Iglesias tras un alerta al 911. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 53 años presentaba una herida punzante en el glúteo derecho, provocada por un tenedor.

Según el reporte oficial, el ataque se produjo cuando la mujer mayor intentó interceder para proteger a su cuñada, una joven de 27 años, quien estaba siendo agredida por el hombre. Al arribo de la patrulla, el atacante ya se había retirado de la escena.

Mientras los uniformados trasladaban a ambas mujeres hacia la Comisaría de la Mujer y la Familia para formalizar la denuncia, se cruzaron con el sospechoso en la esquina de Balcarce y 11 de Septiembre.

El sujeto manifestó haber sido agredido por vecinos de la zona, por lo que se requirió la presencia de una ambulancia del SAME 107. Posteriormente, fue derivado a la guardia del nosocomio local, donde quedó internado en observación con lesiones cuya gravedad aún resta determinar.

La Fiscalía N° 11 tomó intervención en el caso y dispuso la aprehensión del individuo bajo la carátula de Lesiones leves y Amenazas. Asimismo, se ordenaron las diligencias de rigor para esclarecer la mecánica de los hechos y la participación de terceros en las lesiones que presentaba el detenido.