Asalto a un camionero en la ruta: el hermano de la víctima brindó detalles de lo sucedido

Un transportista de cereales permanece internado en una clínica porteña tras ser víctima de un violento asalto ocurrido en las primeras horas del miércoles 7 en jurisdicción de San Pedro. El hecho, que incluyó una fuerte golpiza y el robo de la unidad, fue relatado este jueves por Daniel Suárez, hermano del damnificado, en una entrevista concedida a un programa radial de la ciudad de Avellaneda.

El asalto se produjo a la altura de Río Tala, cuando Cristian Suárez se encontraba descansando en una zona de balanzas y cuatro delincuentes rompieron el vidrio del acompañante para ingresar a la cabina.

"A él le rompen el vidrio y, por instinto de defensa, intenta resistirse", explicó su hermano. Durante el forcejeo, la víctima cayó sobre los cristales rotos y fue agredida por los cuatro malvivientes, quienes le provocaron la fractura del tabique nasal y una lesión ósea en el hombro izquierdo.

Bajo amenazas, los asaltantes condujeron el camión durante algunos kilómetros, desengancharon el acoplado al costado de la ruta y trasladaron al chofer a un automóvil. Finalmente, Suárez fue abandonado descalzo a las seis de la mañana en una plaza de la localidad de Saavedra.

Tras caminar herido, fue socorrido por una mujer policía que le facilitó comunicación con su familia. "La policía jamás se despegó de él y encontró gente buena que lo auxilió rapidísimo", destacó Daniel Suárez durante la entrevista radial.

El camión sustraído fue localizado poco tiempo después gracias al sistema de rastreador satelital que posee la unidad. En cuanto al estado de salud del transportista, se informó que fue trasladado desde el Hospital Pirovano hacia la Clínica Santa Isabel, en el barrio de Flores, derivado por la ART.

Se espera que el chofer sea sometido a una cirugía reconstructiva en su nariz debido a la gravedad de las lesiones recibidas durante el asalto. La justicia trabaja ahora en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona de Río Tala y Saavedra para identificar a los integrantes de la banda.