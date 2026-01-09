Asalto en banda en barrio La Providencia: detuvieron a uno de los autores

Un joven de 21 años fue aprehendido ayer por personal de la Comisaría local tras un rápido operativo cerrojo motivado por un violento asalto en el Barrio La Providencia. El sujeto fue capturado mientras circulaba en el rodado sustraído momentos antes bajo una modalidad de abordaje grupal.

El hecho se produjo cuando el propietario de la finca, un hombre de 33 años, se disponía a retirarse de su domicilio. En ese instante, fue interceptado por un grupo de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que ingresaron a la vivienda tras agredirlo físicamente para reducirlo.

Tras el ataque, los delincuentes se alzaron con una motocicleta Guerrero Trip de 110cc color gris, un teléfono celular y diversas herramientas. Alertada la policía por un llamado a la dependencia, los efectivos lograron dar con el sospechoso de 21 años en la calle Maino al 500, quien todavía tenía en su poder el vehículo robado.

Durante la huida del resto de la banda, los uniformados lograron recuperar el teléfono celular de la víctima, el cual había sido abandonado por los malvivientes a escasos metros del lugar del hecho.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la fiscalía local en turno. Mientras tanto, las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar y dar con el paradero de los otros tres cómplices involucrados en el asalto y recuperar el resto de los elementos sustraídos.