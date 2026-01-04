Aprehendieron a una mujer que intentó estafar a un comerciante con una transferencia falsa

Una mujer de 30 años fue aprehendida ayer por la tarde en la localidad bonaerense de San Pedro, luego de intentar estafar a un comerciante mediante el uso de transferencias bancarias apócrifas en un local ubicado en la calle Aulí al 125.

El hecho se registró cuando la sospechosa intentó engañar al propietario del comercio, un hombre de 45 años, simulando el pago de una compra a través de una transacción digital inexistente.

Al advertir la maniobra fraudulenta en el momento, la propia víctima logró retener a la mujer en el lugar hasta el arribo del personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, que acudió tras el aviso a las autoridades.

Tras el procedimiento, la mujer fue demorada y trasladada de inmediato hacia la dependencia policial para cumplimentar los fines legales pertinentes. La aprehendida quedó finalmente a disposición de la justicia bajo la carátula de estafa, mientras se realizan las actuaciones de rigor para estos casos de delitos informáticos y financieros.