Aprehenden a dos hombres por portación ilegal de arma de fuego

Diversos operativos de prevención y seguridad ciudadana realizados por la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro culminaron en las últimas horas con la aprehensión de tres hombres implicados en distintos delitos y contravenciones. En la mañana de ayer, los uniformados acudieron a la calle Mitre al 2000 tras un alerta recibido por el servicio de emergencias 911, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años, oriundo de la ciudad de Rosario. El sujeto se encontraba en la vía pública con una actitud hostil y, tras desoír las órdenes del personal actuante, demostró un estado de agresividad que representaba un riesgo para terceros, por lo que fue trasladado a la sede policial bajo la imputación de resistencia a la autoridad.
Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas luego de que efectivos policiales detectaran que circulaban armados a bordo de un automóvil, informaron fuentes de las fuerzas de seguridad.
El procedimiento tuvo lugar en la calle Manuel Iglesias al 400, donde personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), en un trabajo conjunto con la Unidad de Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), interceptó un vehículo para un control de rutina. Durante la inspección, los uniformados hallaron un arma de fuego de la cual los ocupantes no pudieron acreditar la documentación ni la titularidad correspondiente.
Los aprehendidos, dos hermanos de 31 y 41 años de edad, fueron trasladados de inmediato a la sede policial para su identificación y procesamiento. El operativo se dio en el marco de las tareas de prevención del delito que buscan retirar de circulación armas de fuego que no cuentan con los permisos legales pertinentes.
Ambos sujetos quedaron imputados por el delito de Portación ilegal de arma de fuego de uso civil. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que dispuso las diligencias de rigor y mantuvo a los sospechosos a disposición de la justicia.
