Aprehenden a dos hombres por portación ilegal de arma de fuego

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas luego de que efectivos policiales detectaran que circulaban armados a bordo de un automóvil, informaron fuentes de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Manuel Iglesias al 400, donde personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), en un trabajo conjunto con la Unidad de Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), interceptó un vehículo para un control de rutina. Durante la inspección, los uniformados hallaron un arma de fuego de la cual los ocupantes no pudieron acreditar la documentación ni la titularidad correspondiente.

Los aprehendidos, dos hermanos de 31 y 41 años de edad, fueron trasladados de inmediato a la sede policial para su identificación y procesamiento. El operativo se dio en el marco de las tareas de prevención del delito que buscan retirar de circulación armas de fuego que no cuentan con los permisos legales pertinentes.

Ambos sujetos quedaron imputados por el delito de Portación ilegal de arma de fuego de uso civil. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que dispuso las diligencias de rigor y mantuvo a los sospechosos a disposición de la justicia.