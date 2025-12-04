La Municipalidad cerró la etapa piloto de “Desde el Aula” con la entrega de premios

 La Dirección de Medio Ambiente, llevó adelante una nueva jornada de entrega de elementos a instituciones educativas, en el marco del cierre de la primera etapa piloto del programa “Desde el Aula” . La actividad, que busca fortalecer la educación ambiental y el concepto de Economía Circular, contó con la participación del Director de Ambiente, Gustavo Solá, el Secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez.

Volanteada de jubilados autoconvocados denunciando pérdidas millonarias que impactan en la economía local

 


El grupo de Jubilados Autoconvocados San Pedro "Cachi Scipioni", comenzó a distribuir volantes en la ciudad para visibilizar el fuerte impacto económico que está generando el ajuste en sus haberes y el consecuente perjuicio a la economía local.

Según el comunicado del grupo, la ciudad de San Pedro cuenta con más de 14.000 jubilados y pensionados. Sostienen que este universo de beneficiarios está perdiendo poder adquisitivo debido a las medidas del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.

Los autoconvocados denuncian dos puntos centrales de la pérdida económica:

  • No se actualiza el bono de $70.000 pesos.

  • Se quitó el 7,2% de los haberes en marzo de 2024.

A raíz de estos ajustes, la pérdida total aproximada que registran los jubilados y pensionados de San Pedro asciende a DOS MIL MILLONES DE PESOS MENSUALES ($2.000.000.000).

El grupo enfatiza que este monto perdido impacta DIRECTAMENTE en el consumo en todos los comercios del Partido de San Pedro. Según la proclama, esta situación "provoca cierres y despidos, DESTRUYENDO la economía local".

Los jubilados autoconvocados de San Pedro señalan que el ajuste "no es solo a los jubilados, sino que afecta a toda la población" y concluyen: "El problema es solo uno. La lucha también debe ser solo una".

Para visibilizar sus reclamos, el grupo convoca a reunirse todos los miércoles en la Plaza Belgrano de San Pedro a las 18 horas.