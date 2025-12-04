Volanteada de jubilados autoconvocados denunciando pérdidas millonarias que impactan en la economía local

El grupo deCachi Scipioni", comenzó a distribuir volantes en la ciudad para visibilizar el fuerte impacto económico que está generando el ajuste en sus haberes y el consecuente perjuicio a la economía local.

Según el comunicado del grupo, la ciudad de San Pedro cuenta con más de 14.000 jubilados y pensionados. Sostienen que este universo de beneficiarios está perdiendo poder adquisitivo debido a las medidas del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.

Los autoconvocados denuncian dos puntos centrales de la pérdida económica:

No se actualiza el bono de $70.000 pesos .

Se quitó el 7,2% de los haberes en marzo de 2024.

A raíz de estos ajustes, la pérdida total aproximada que registran los jubilados y pensionados de San Pedro asciende a DOS MIL MILLONES DE PESOS MENSUALES ($2.000.000.000).

El grupo enfatiza que este monto perdido impacta DIRECTAMENTE en el consumo en todos los comercios del Partido de San Pedro. Según la proclama, esta situación "provoca cierres y despidos, DESTRUYENDO la economía local".

Los jubilados autoconvocados de San Pedro señalan que el ajuste "no es solo a los jubilados, sino que afecta a toda la población" y concluyen: "El problema es solo uno. La lucha también debe ser solo una".

Para visibilizar sus reclamos, el grupo convoca a reunirse todos los miércoles en la Plaza Belgrano de San Pedro a las 18 horas.