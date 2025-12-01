UNICEF y Provincia presentaron en San Pedro el programa "Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia"

El Salón Dorado del Palacio Municipal fue sede este jueves de la presentación oficial del programa, una iniciativa clave impulsada por UNICEF Argentina en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Grupo Pharos y la Municipalidad de San Pedro.

La jornada marcó un paso central en el proceso de trabajo local, con la presentación del Informe Final del Autodiagnóstico ante la Unidad Ejecutora Municipal, que sienta las bases para la planificación de políticas de infancia para los próximos años.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Martín de Paula, referente de UNICEF, y de Natalia Vázquez y María Victoria Vozza, integrantes de Grupo Pharos, organización que brindó el acompañamiento técnico. Ambos equipos destacaron la importancia de que los municipios asuman un rol activo y protagónico en la agenda de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por parte del Municipio, participaron el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, acompañado por secretarios, directores y equipos técnicos de todas las áreas de gobierno que integran la gestión del intendente Cecilio Salazar, reflejando el carácter intersectorial del programa.

Poniendo a la niñez en el centro de la agenda

Los expositores subrayaron que MUNA es la primera iniciativa de UNICEF en Argentina diseñada específicamente para trabajar de manera directa con los gobiernos locales, alcanzando actualmente a 160 municipios del país. Señalaron que el objetivo central es “poner en el centro de la agenda municipal a la niñez y la adolescencia”, promoviendo equipos intersectoriales, capacitaciones, intercambio de experiencias con otros municipios y una fuerte política de visibilización de derechos.

Durante la jornada, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad presentó el Autodiagnóstico Local, un documento técnico crucial elaborado junto a todas las áreas municipales, con el acompañamiento metodológico de UNICEF y Grupo Pharos. Este proceso permitió sistematizar información clave para la toma de decisiones y establecer bases sólidas para la planificación del período 2025–2027.

Los equipos provinciales y de UNICEF resaltaron el trabajo desarrollado por San Pedro en un contexto complejo, destacando el compromiso de todas las áreas y la articulación lograda para construir una mirada integral sobre la niñez y la adolescencia.

Próxima etapa: Plan de Acción 2026

Con la presentación del autodiagnóstico finalizada, el Municipio de San Pedro ingresará ahora en la etapa de capacitación y diseño del Plan de Acción, que comenzará formalmente en 2026. Este plan integrará metas, indicadores y líneas de trabajo concretas con un enfoque prioritario en los derechos de la infancia, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social.

Desde la Municipalidad de San Pedro se agradeció tanto a UNICEF y Grupo Pharos como a todos los equipos involucrados, reafirmando el compromiso de fortalecer las políticas públicas destinadas a la infancia y la adolescencia con una mirada integral, territorial y sostenida.