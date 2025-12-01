Tras la postergación, comienza el corte en el paso a nivel de la Ruta 191

Finalmente, desde este lunes, a las, se implementará elpara dar inicio a las obras de mantenimiento y reparación programadas en la infraestructura ferroviaria.

Estos trabajos, inicialmente postergados, serán ejecutados por el Trenes Argentinos, que es la autoridad responsable del mantenimiento y conservación de esta infraestructura clave.

Para garantizar el ingreso y egreso a la ciudad durante el período de intervención, la Municipalidad dispuso un esquema de vías alternativas.

El tránsito pesado deberá utilizar obligatoriamente la Ruta Provincial N° 1001, mientras que el tránsito liviano podrá circular por el paso a nivel de la calle Basavilbaso.

Las autoridades locales solicitaron a la comunidad de vecinos y vecinas, así como a los transportistas, circular con máxima precaución, respetar estrictamente la cartelería de obra y seguir las indicaciones del personal a cargo de la seguridad vial en los puntos de desvío.