Secuestran un fusil y detienen a un joven por amenazas agravadas y abuso de armas

Un allanamiento coordinado por el Gabinete Criminológico de la Policía Comunal de San Pedro culminó con la aprehensión de un sujeto de 21 años y el, en el marco de una investigación por amenazas agravadas y abuso de armas.

La pesquisa se inició a raíz de una denuncia radicada originalmente en la Comisaría de la Mujer y la Familia, lo que motivó tareas investigativas que permitieron al Gabinete Criminológico establecer la autoría del hecho.

A partir de la identificación del presunto agresor, se solicitaron órdenes de allanamiento que fueron extendidas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre el Gabinete Criminológico y personal de la seccional local, con la colaboración de los Destacamentos de Gobernador Castro, Santa Lucía y La Tosquera. La diligencia se concentró en la zona de

En el lugar, se procedió a la aprehensión del morador, un masculino de 21 años de edad. El hallazgo más significativo fue el secuestro de un fusil marca “Manufactura Loewe Berlín” calibre 7 mm, catalogado como arma de guerra.

La Fiscalía Local interviniente dispuso la notificación de la causa al aprehendido por Amenazas Agravadas, Abuso de Armas y Tenencia Ilegal de Arma de Guerra. Si bien se ordenó el secuestro del armamento, la fiscalía dispuso la posterior soltura del sujeto, quien quedó supeditado a la causa judicial.