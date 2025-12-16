Cesar Mascetti fue declarado "Personalidad destacada post mortem" por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley que declara al periodista César Mascetti como "Personalidad Destacada de la provincia post mortem". El proyecto fue impulsado por la diputada Viviana Dirolli, del Bloque Juntos. La iniciativa se fundamenta en la trayectoria profesional del comunicador sampedrino. 

Santa Lucía celebró su 118.º aniversario con tradición y espectáculos artísticos


La comunidad de Santa Lucía celebró el pasado sábado 13 de diciembre el 118.º aniversario de la localidad, coincidiendo con la conmemoración del día de la Virgen de Santa Lucía, su patrona. 

La jornada festiva unió a vecinos y vecinas, y fue organizada de manera conjunta por la Parroquia de Santa Lucía, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro y la Delegación Municipal.

La celebración incluyó diversas actividades artísticas y musicales, contando con la participación de Sofía Lenticchia a través del proyecto Corazón de mi Pueblo, y la presentación del grupo de baile ME FIT DANCE, dirigido por Estefany Montaldi. El cierre de la jornada estuvo a cargo del grupo musical Los Primicieros, que compartió su repertorio con el público presente.

Además de los espectáculos, se realizó la tradicional representación del Pesebre Viviente, a cargo de Alicia Holgado, y se llevó a cabo una emotiva entrega de reconocimientos a distintas personalidades de la localidad.

Desde la organización, se destacó que la jornada permitió poner en valor el trabajo articulado entre las instituciones locales y sirvió para reafirmar la identidad, la historia y las tradiciones que distinguen a la comunidad de Santa Lucía.