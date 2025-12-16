Santa Lucía celebró su 118.º aniversario con tradición y espectáculos artísticos

La comunidad dede la localidad, coincidiendo con la conmemoración del día de la Virgen de Santa Lucía, su patrona.

La jornada festiva unió a vecinos y vecinas, y fue organizada de manera conjunta por la Parroquia de Santa Lucía, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro y la Delegación Municipal.

La celebración incluyó diversas actividades artísticas y musicales, contando con la participación de Sofía Lenticchia a través del proyecto Corazón de mi Pueblo, y la presentación del grupo de baile ME FIT DANCE, dirigido por Estefany Montaldi. El cierre de la jornada estuvo a cargo del grupo musical Los Primicieros, que compartió su repertorio con el público presente.

Además de los espectáculos, se realizó la tradicional representación del Pesebre Viviente, a cargo de Alicia Holgado, y se llevó a cabo una emotiva entrega de reconocimientos a distintas personalidades de la localidad.

Desde la organización, se destacó que la jornada permitió poner en valor el trabajo articulado entre las instituciones locales y sirvió para reafirmar la identidad, la historia y las tradiciones que distinguen a la comunidad de Santa Lucía.