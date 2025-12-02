Analía Corvino juró como Diputada Provincial (Video)

  Los diputados provinciales que resultaron electos en los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires recibieron este martes sus diplomas y prestaron juramento para ocupar su banca en la Legislatura bonaerense hasta el año 2029.  Entre ellos se encuentra la sampedrina  Analía Corvino , electa por  La Libertad Avanza  en la Segunda Sección Electoral. La ceremonia formal marcó la renovación de 46 de las 92 bancas de la Cámara baja.  

Reanudaron las prestaciones médicas a afiliados de Unión Personal y OSPRERA


La Asociación Círculo Médico de San Pedro reanudó en las últimas horas la atención y prestaciones médicas con cobertura a los afiliados de dos de las obras sociales con mayor cantidad de afiliados. 

Se trata de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y Unión Personal con su prepaga Accord. 

En ambos casos, el Círculo Médico había suspendido la cobertura por demoras en los pagos de las prestaciones y falta de respuestas de las autoridades. 

Las dos obras sociales vienen acumulando inconvenientes tanto en su vínculo con el Círculo Médico como con las asociaciones de bioquímicos y farmacéuticos. También se produjeron reiterados cortes en la atención en Sanatorio COOPSER. 