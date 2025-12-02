Reanudaron las prestaciones médicas a afiliados de Unión Personal y OSPRERA

Los diputados provinciales que resultaron electos en los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires recibieron este martes sus diplomas y prestaron juramento para ocupar su banca en la Legislatura bonaerense hasta el año 2029. Entre ellos se encuentra la sampedrina Analía Corvino , electa por La Libertad Avanza en la Segunda Sección Electoral. La ceremonia formal marcó la renovación de 46 de las 92 bancas de la Cámara baja.
La Asociación Círculo Médico de San Pedro reanudó en las últimas horas la atención y prestaciones médicas con cobertura a los afiliados de dos de las obras sociales con mayor cantidad de afiliados.
Se trata de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y Unión Personal con su prepaga Accord.
En ambos casos, el Círculo Médico había suspendido la cobertura por demoras en los pagos de las prestaciones y falta de respuestas de las autoridades.
Las dos obras sociales vienen acumulando inconvenientes tanto en su vínculo con el Círculo Médico como con las asociaciones de bioquímicos y farmacéuticos. También se produjeron reiterados cortes en la atención en Sanatorio COOPSER.
