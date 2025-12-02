Reanudaron las prestaciones médicas a afiliados de Unión Personal y OSPRERA

La Asociación Círculo Médico de San Pedro reanudó en las últimas horas la atención y prestaciones médicas con cobertura a los afiliados de dos de las obras sociales con mayor cantidad de afiliados.

Se trata de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y Unión Personal con su prepaga Accord.

En ambos casos, el Círculo Médico había suspendido la cobertura por demoras en los pagos de las prestaciones y falta de respuestas de las autoridades.

Las dos obras sociales vienen acumulando inconvenientes tanto en su vínculo con el Círculo Médico como con las asociaciones de bioquímicos y farmacéuticos. También se produjeron reiterados cortes en la atención en Sanatorio COOPSER.



