Campedrinos representará a la Argentina en el Festival de Viña del Mar 2026

  El dúo folclórico Campedrinos fue elegido para representar a la Argentina en la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, lo que marca un momento histórico para la música nacional en el prestigioso escenario de la Quinta Vergara. La noticia se conoció en medio de los preparativos para uno de sus shows más esperados: la presentación prevista para el próximo 6 de diciembre en el Teatro Ópera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Peregrinación en bicicleta a Pueblo Doyle por el Día de la Inmaculada Concepción

 


Decenas de fieles se preparan para participar el próximo lunes 8 de diciembre, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de la tradicional peregrinación en bicicleta que unirá la ciudad de San Pedro con la localidad de Pueblo Doyle.

El evento, que combina fe y deporte, está organizado por Jesús Vlaeminck, quien precisó los detalles del recorrido y los horarios previstos para la jornada.

Los participantes están convocados a congregarse a las 6:15 de la mañana en la intersección de las calles Pellegrini y 3 de Febrero, en San Pedro. Desde allí, el grupo partirá para encarar un recorrido que se desarrollará mayormente por caminos rurales.

El itinerario contempla una parada estratégica en la localidad de Santa Lucía. Se prevé que la llegada a este punto, con encuentro en la zona de San Lorenzo y Dr. Doyle (Lo de Zalio), sea cerca de las 8:45.

Desde Santa Lucía, los peregrinos continuarán la marcha en bicicleta, a pie o en vehículo particular, en dirección final hacia Pueblo Doyle.

Según informó Vlaeminck, se estima que la caravana arribará a la Capilla Nuestra Señora de Luján de Pueblo Doyle alrededor de las 10:00.

Una vez allí, la jornada centralizará su actividad en la celebración de la Misa en honor a la Inmaculada Concepción, uno de los dogmas centrales de la fe católica. Se espera una gran concurrencia de la comunidad local y de las localidades vecinas para participar de la festividad religiosa.