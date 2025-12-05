Otros dos choques con personas lesionadas

Dos accidentes de tránsito ocurridos en la jornada de ayer en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, resultaron con personas lesionadas de carácter leve, informaron fuentes policiales.

Ambos siniestros viales fueron notificados al servicio de emergencias 911 y son investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás, con asiento en San Pedro.

El primer hecho se registró en la intersección de las calles Lavalle y 11 de Septiembre. Personal policial de la dependencia local acudió al lugar tras recibir el llamado de alerta.

Por motivos que aún son materia de investigación, colisionaron una camioneta tipo utilitario, conducida por un hombre dey que llevaba como acompañante a otro masculino de, con una camioneta, manejada por un ciudadano de

Como resultado del impacto, el acompañante de 33 años fue trasladado preventivamente a la guardia del nosocomio local, donde se constató que las lesiones sufridas son de carácter leves.

Horas más tarde, un segundo incidente de tránsito tuvo lugar en la intersecesión de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En este caso, un motociclista de 44 años colisionó con un automóvil.

Según el reporte oficial, el conductor del rodado mayor se dio a la fuga del lugar. El motociclista fue asistido y posteriormente trasladado al hospital local. Tras los controles médicos de rigor, se confirmó que también presentaba lesiones leves.

La UFI N° 7 de San Pedro interviene en ambas causas para determinar las circunstancias de los siniestros y, en el segundo caso, para identificar al conductor que se dio a la fuga.