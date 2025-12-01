Nuevamente están suspendidas las prestaciones a afiliados de Unión Personal y Osprera por falta de pago

El Círculo Médico de San Pedro ha dispuesto laa los afiliados de las obras sociales. La medida responde a la importante deuda que mantienen ambas entidades con los profesionales, afectando servicios esenciales en la ciudad.

El Dr. Carlos Carzino, integrante de la comisión directiva del Círculo Médico, confirmó la situación crítica al programa Equipo de Radio: “Actualmente, están completamente cortadas consultas médicas, prácticas médicas en consultorios, en Sanatorio COOPSER, laboratorios, electros, todo está cortado”. La suspensión se mantendrá hasta que se haga efectivo el pago de las prestaciones adeudadas.

Unión Personal: Deuda desde agosto y crisis institucional

Respecto a Unión Personal, el Dr. Carzino señaló que el Círculo Médico no recibe los pagos habituales desde noviembre, lo que impide abonar a los médicos. “Todos los meses entre el 5 y el 7 recibimos los pagos para abonar a los colegas médicos. Desde noviembre que esto no sucede. Pasó todo noviembre y no tuvimos novedades de las prestaciones de agosto de este año”, explicó. Ante la falta de respuesta a los reclamos por vías habituales, se decidió suspender la atención.

La situación trasciende la consulta ambulatoria. La crisis “no solamente afecta la parte médica, sino también de internación, e incluso Sanatorio COOPSER se vio obligado a cortar el servicio. También pasó lo mismo en farmacias”, lamentó Carzino, y agregó que la crisis de Unión Personal y Accord se incrementa mes a mes.

El Círculo Médico ha encontrado serias dificultades para comunicarse con la obra social. “No contestan los mails ni las llamadas telefónicas, y cambian las personas que están a cargo de un sector. Cuando logramos comunicarnos con alguien no logramos mantener ese vínculo”, describió.

Osprera en una crisis aún mayor

La misma medida de suspensión de servicios rige para los afiliados de Osprera, también por una importante deuda en el pago de prestaciones. En este caso, la situación se presenta como una crisis de mayores dimensiones a nivel nacional.

“Estamos también con la misma situación con Osprera, con una deuda en el pago de las prestaciones. Pareciera más importante la crisis de Osprera, con una deuda de cien mil millones de pesos. El sindicato está intervenido y con denuncias cruzadas entre el Ministerio de Salud y el sindicato”, detalló el Dr. Carzino.

Tanto Unión Personal como Osprera, junto al IOMA, son las obras sociales con más afiliados en la región, lo que genera una alta demanda de servicios.

La problemática se extiende a localidades vecinas. "Pasa lo mismo en Baradero, que el mes pasado tuvo que suspender la atención a Unión Personal, y estamos en comunicación con Ramallo y San Nicolás. La excusa [de las obras sociales] es que están en un cambio de autoridades, pero no pueden por eso frenar sus pagos", concluyó el integrante del Círculo Médico.