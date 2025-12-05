Martín Baraybar presidirá el HCD: Atomización opositora y nuevos acuerdos (Videos)

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro renovó su composición en una sesión preparatoria celebrada en el Salón Dorado Municipal, que lució colmado y contó con la presencia del Intendente Cecilio Salazar y la totalidad de su gabinete. El acto marcó la asunción de los ediles electos el pasado 7 de diciembre y la definición de las nuevas autoridades del cuerpo.

Tras el retiro de los concejales salientes, la presidencia provisoria quedó a cargo de Ariel Rey, quien fue el responsable de tomar juramento a los ediles entrantes.









Con la nueva conformación, Martín Baraybar, de Fuerza Patria, fue electo Presidente del HCD para el próximo período, resultado de un acuerdo político entre su bloque y los concejales Martín Rivas, Mauro De Rosa, Fernando Negrete (de Acuerdo Vecinal San Pedro) y Diego Lafalce (La Libertad Avanza).

La conducción se completó con la designación de, también de Fuerza Patria, como, mientras quefue nombradocomo. En la faz administrativa, elasumió como, propuesto por Fuerza Patria, yfue designado, en representación del interbloque de Acuerdo Vecinal y Diego Lafalce.

Fragmentación Opositora

La elección de autoridades no fue unánime, ya que votaron en contra los ediles de Nuevos Aires, integrado por Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos; Alianza La Libertad Avanza, con Joaquín González y Melina Panateri; y San Pedro Puede, conformado por Ariel Rey y Mariana Reynoso.

La primera minoría del cuerpo será el bloque Fuerza Patria, que agrupa a siete integrantes y estará presidido por Candelaria Cuscuela. La principal particularidad de este nuevo período es la atomización de la oposición.

La bancada que surgió de la lista de La Libertad Avanza se estableció en dos bloques: San Pedro Puede, formado por Ariel Rey y Mariana Reynoso y Alianza La Libertad Avanza, con Joaquín González y Melina Panateri.

Por su parte, Diego Lafalce conserva el sello de La Libertad Avanza en el HCD, siendo representante de Patricia Bullrich. Al menos en los próximos meses, trabajará en una suerte de interbloque con el Acuerdo Vecinal San Pedro de Martín Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete.

A su vez, Paola Basso, quien integraba el bloque de la UCR, presidirá la nueva bancada Nuevos Aires junto a Damián Mosquera y Belén Santos.



