La Municipalidad cerró la etapa piloto de “Desde el Aula” con la entrega de premios

La Dirección de Medio Ambiente, llevó adelante una nueva jornada de entrega de elementos a instituciones educativas, en el marco del cierre de la primera etapa piloto del programa

La actividad, que busca fortalecer la educación ambiental y el concepto de Economía Circular, contó con la participación del Director de Ambiente, Gustavo Solá, el Secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez.

Balance positivo: 12.000 kilos de reciclables recuperados

El programa "Desde el Aula" se implementó durante los últimos tres meses del ciclo lectivo y arrojó un balance altamente positivo. En este período, se logró recuperar un total de 12.000 kilos de material reciclable, promediando unos 4.000 kilos por mes.

Las autoridades destacaron que esta cifra es un reflejo del "compromiso sostenido de docentes, estudiantes y familias", quienes incorporaron el hábito de separar y llevar materiales desde sus hogares. La iniciativa busca demostrar que la educación ambiental es una construcción colectiva fortalecida por la participación cotidiana.





Reconocimiento al esfuerzo escolar

En esta instancia de entrega de premios, recibieron elementos la Escuela Socorro, la Escuela N° 5 y la Escuela N° 10, como reconocimiento al esfuerzo realizado para alcanzar los puntos necesarios.

Los elementos entregados a las escuelas –entre ellos bancos de plástico reciclado, kits de huerta y pelotas– retornan a las instituciones como resultado directo de su trabajo. Esto reafirma el concepto central de la Economía Circular: los residuos se transforman en recursos útiles mediante la participación escolar y el acompañamiento de los recuperadores.









Además de las instituciones mencionadas, el programa continuará en los próximos días con la distribución de premios de cierre de ciclo a una amplia lista de entidades que también alcanzaron los puntajes requeridos, consolidando un alcance significativo en toda la comunidad educativa. Entre ellas se encuentran: Jardín Calcutta, Casa del Niño “El Amanecer”, Jardín Frutillitas, Escuela Santos Quiroz, Casa del Niño Paula Albarracín, Escuela N° 45 de Bajo Tala, Escuela N° 7, Escuela de Educación Especial 502, Primaria 10 y Secundaria 14, Colegio San Francisco, Primaria 13 y Secundaria 5, Escuela de Educación Agraria, Colegio Socorro y Escuela N° 19.

Las autoridades confirmaron que, tras los resultados positivos de esta prueba piloto, “Desde el Aula” continuará en 2026 con una nueva etapa, buscando consolidar los hábitos sostenibles y la participación activa de las infancias en el cuidado del ambiente.