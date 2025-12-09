Falleció el joven que había protagonizado un grave accidente de moto

Dos mujeres resultaron con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer en la calle Padre Santana al 1900 , según informaron fuentes policiales. Personal de la dependencia local acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia al 911. Por razones que aún se intentan establecer, una motocicleta Motomel 150 cc (color beige con verde), guiada por una mujer de 50 años, acompañada por otra de 21 años, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol de color gris, conducido por un joven de 21 años.
Cristian Tomás Ferreyra, el joven de 22 años que había resultado gravemente herido tras protagonizar un accidente de tránsito este lunes, falleció como consecuencia de las heridas sufridas, según informaron fuentes hospitalarias.
El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles La Laguna y Saavedra, cuando la motocicleta en la que circulaba Ferreyra impactó contra una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 50 años.
El servicio de emergencias SAME arribó al lugar y encontró a Ferreyra inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital "Dr. Emilio Ruffa", donde ingresó con politraumatismos severos y pérdida de conocimiento.
Debido a la gravedad de su estado, el joven había quedado internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio local, donde finalmente se produjo su deceso.
