Falleció el joven que había protagonizado un grave accidente de moto



Cristian Tomás Ferreyra , el joven de 22 años que había resultado gravemente herido tras protagonizar un accidente de tránsito este lunes, falleció como consecuencia de las heridas sufridas, según informaron fuentes hospitalarias.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles La Laguna y Saavedra, cuando la motocicleta en la que circulaba Ferreyra impactó contra una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 50 años.

El servicio de emergencias SAME arribó al lugar y encontró a Ferreyra inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital "Dr. Emilio Ruffa", donde ingresó con politraumatismos severos y pérdida de conocimiento.

Debido a la gravedad de su estado, el joven había quedado internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio local, donde finalmente se produjo su deceso.