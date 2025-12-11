Espectacular exhibición de drifter en la rotonda de acceso

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar , expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera del municipio, la cual atribuyó al "ajuste salvaje" del Gobierno nacional, y cuestionó duramente la postura de los dirigentes sindicales municipales en el marco de las negociaciones paritarias. Salazar señaló que la crisis actual, provocada por recortes de fondos coparticipables y la caída de la cobrabilidad de tasas, es la más grave de su década de gestión. " Nunca nos había pasado estar en una situación así en diez años. Ni siquiera en 2014 y 2015 que era una crisis local", afirmó, indicando que la mayoría de los municipios bonaerenses enfrentan condiciones similares.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Dirección de Turismo de la Municipalidad, organizó este miércoles una atractiva propuesta para vecinos y turistas: una demostración especial de maniobras de drifter que concentró la atención en la rotonda de las avenidas Mitre y Kennedy.
La actividad, enmarcada en las iniciativas de promoción turística y recreativa del municipio, contó con la destacada participación de Juan Nicolás Manzur, piloto oficial del equipo Bordeline Racing Team.
Manzur brindó una espectacular exhibición a bordo de un BMW especialmente preparado para este tipo de presentaciones de alto impacto. El público presente pudo apreciar la destreza y precisión requeridas para el drifting, una disciplina automovilística que consiste en derrapar de manera controlada un vehículo a alta velocidad.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones