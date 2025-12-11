Salazar habló sobre la situación económica: "Estamos aferrados a una tabla en el medio del mar"

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar , expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera del municipio, la cual atribuyó al "ajuste salvaje" del Gobierno nacional, y cuestionó duramente la postura de los dirigentes sindicales municipales en el marco de las negociaciones paritarias. Salazar señaló que la crisis actual, provocada por recortes de fondos coparticipables y la caída de la cobrabilidad de tasas, es la más grave de su década de gestión. " Nunca nos había pasado estar en una situación así en diez años. Ni siquiera en 2014 y 2015 que era una crisis local", afirmó, indicando que la mayoría de los municipios bonaerenses enfrentan condiciones similares.

Espectacular exhibición de drifter en la rotonda de acceso

 


La Dirección de Turismo de la Municipalidad, organizó este miércoles una atractiva propuesta para vecinos y turistas: una demostración especial de maniobras de drifter que concentró la atención en la rotonda de las avenidas Mitre y Kennedy.

La actividad, enmarcada en las iniciativas de promoción turística y recreativa del municipio, contó con la destacada participación de Juan Nicolás Manzur, piloto oficial del equipo Bordeline Racing Team.


Manzur brindó una espectacular exhibición a bordo de un BMW especialmente preparado para este tipo de presentaciones de alto impacto. El público presente pudo apreciar la destreza y precisión requeridas para el drifting, una disciplina automovilística que consiste en derrapar de manera controlada un vehículo a alta velocidad.