Encuentran incendiada en las barrancas una moto robada

Una motocicleta que estaba incendiándose en la zona de barrancas fue secuestrada por la policía. Tras verificar su dominio, se constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo por hurto.

El episodio ocurrió ayer, cuando efectivos en recorrida por la intersección de las calles Fray del Pozo y Fray Cayetano Rodríguez detectaron una motocicleta marca Zanella 110 que estaba prendida fuego.

Tras sofocar el incendio, la policía consultó los registros y confirmó que sobre el rodado pesaba unporque había sido hurtada el 3 de diciembre. El requerimiento judicial para la incautación fue emitida por la UFI N° 7.

El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía que interviene en la causa para determinar las circunstancias del hurto y el incendio.