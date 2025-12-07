Encuentran incendiada en las barrancas una moto robada

Un rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta que había sido robada momentos antes en la vía pública. El vehículo fue encontrado abandonado después de que el delincuente se diera a la fuga al recibir la voz de alto por parte de los efectivos. En el día de la fecha, personal de la Comisaría en conjunto con el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia, iniciaron un operativo cerrojo a raíz de un llamado a la estación policial.
Una motocicleta que estaba incendiándose en la zona de barrancas fue secuestrada por la policía. Tras verificar su dominio, se constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo por hurto.
El episodio ocurrió ayer, cuando efectivos en recorrida por la intersección de las calles Fray del Pozo y Fray Cayetano Rodríguez detectaron una motocicleta marca Zanella 110 que estaba prendida fuego.
Tras sofocar el incendio, la policía consultó los registros y confirmó que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo porque había sido hurtada el 3 de diciembre. El requerimiento judicial para la incautación fue emitida por la UFI N° 7.
El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía que interviene en la causa para determinar las circunstancias del hurto y el incendio.
