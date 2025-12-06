El nuevo bloque "Acuerdo Vecinal" sostuvo que apuesta a la estabilidad institucional

​Desde el flamante bloque, se sostuvo una posición basada en la "responsabilidad y la razonabilidad", entendiendo que el actual "complejo contexto nacional y provincial exige decisiones maduras, alejadas de la improvisación".

​Fractura en la oposición y apoyo al oficialismo

​El comunicado emitido por Acuerdo Vecinal apuntó a la alianza opositora conformada por La Libertad Avanza / San Pedro Puede, que ingresó con cuatro ediles pero "no logró sostenerse como bloque unificado ni siquiera durante el acto de asunción", quedando dividido antes de formalizar el período legislativo.

"​Pese a esta evidente falta de cohesión, el espacio fraccionado insistió en reclamar la presidencia del Concejo Deliberante, aun sin contar con experiencia previa" situación que, según Acuerdo Vecinal, "dejó en claro [...] que no estaban dadas las condiciones de conducción institucional".

​Frente a este escenario de "inestabilidad", el Bloque Acuerdo Vecinal de San Pedro decidió acompañar la continuidad del oficialismo en la presidencia del HCD, priorizando la "estabilidad, el funcionamiento pleno del cuerpo y la previsibilidad institucional que demanda la ciudad".

​No obstante, el bloque aclaró que su apoyo "no implica un cheque en blanco" y reafirmó que continuará exigiendo "mayor trabajo, transparencia y claridad", manteniendo el "rol de control firme y consistente" que ejerció durante los últimos dos años.

​Designaciones y trabajo en verano

​En la misma sesión, fueron propuestos y designados a instancias de Acuerdo Vecinal:

​Santiago Murray como Prosecretario Legislativo.

​Mauro De Rosa como Secretario del Concejo.

​Estas designaciones buscan "apostar a criterios de capacidad técnica, conocimiento institucional y funcionamiento eficiente del cuerpo legislativo".

​Finalmente, Acuerdo Vecinal adelantó que en los próximos días presentará un balance legislativo del año 2025, que incluirá más de 80 proyectos trabajados. El bloque reafirmó también su postura histórica de no detener la actividad legislativa en verano, anunciando que volverá a proponer el trabajo de las comisiones durante enero y febrero para sostener el ritmo institucional y avanzar en tareas estratégicas, como la implementación del Ente Mixto de Turismo.

​Los concejales del bloque sostuvieron que las decisiones adoptadas buscan contar con un Concejo "serio, estable y a la altura del momento histórico", y ratificaron que continuarán "trabajando con firmeza, control y compromiso para defender los intereses de toda la comunidad de San Pedro".

El Bloque Acuerdo Vecinal de San Pedro anunció su formal constitución en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local, integrado por los concejales Mauro De Rosa, Fernando Negrete y Martín Rivas, quien asumirá la presidencia del espacio. La comunicación se dio tras la sesión de elección de autoridades para el período 2025–2027, donde el nuevo bloque destacó su rol como garante de la estabilidad ante la "fractura" en la oposición.