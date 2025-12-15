El Municipio firmó un convenio de cooperación con la UNSAM para Planificación Estratégica

La Municipalidad de San Pedro firmó hoy elcon la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

La jornada, articulada por el Departamento Ejecutivo encabezado por el intendente Cecilio Salazar, representa un paso institucional clave para iniciar un trabajo planificado y con sustento académico en áreas estratégicas para el desarrollo local, como turismo y deportes. La iniciativa busca dotar a San Pedro de herramientas técnicas para el crecimiento local.

Respaldo académico y articulación territorial

El convenio establece un marco de colaboración orientado a diagnosticar, planificar y proyectar políticas públicas, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y promover acciones concretas con impacto territorial. Desde la UNSAM se destacó la importancia de vincular el conocimiento académico con las realidades de los municipios, transformando los diagnósticos en estrategias de desarrollo sostenibles.

Participaron del encuentro autoridades de la UNSAM, incluyendo a Leila Sofía Monayer, Secretaria de Extensión, encargada de articular el vínculo entre la universidad y los territorios, y Cecilia Verónica González, especialista en planificación turística y gestión territorial.

Mesas de trabajo y desarrollo de agenda

Luego de la firma, se dio inicio a una Mesa de Diagnóstico Institucional, centrada en turismo, sostenibilidad y las capacidades de la estructura municipal. Posteriormente, se desarrollarán mesas técnicas por ejes temáticos para identificar fortalezas, oportunidades y desafíos locales.

En el área de Deportes, el trabajo conjunto comenzará a evaluar las condiciones necesarias para avanzar en propuestas de juegos universitarios en modalidad beach o playera. Esta iniciativa continuará en agenda en una segunda etapa de la colaboración.



