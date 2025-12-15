El Municipio firmó un convenio de cooperación con la UNSAM para Planificación Estratégica

La Municipalidad de San Pedro firmó hoy el Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal.
Respaldo académico y articulación territorial
El convenio establece un marco de colaboración orientado a diagnosticar, planificar y proyectar políticas públicas, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y promover acciones concretas con impacto territorial. Desde la UNSAM se destacó la importancia de vincular el conocimiento académico con las realidades de los municipios, transformando los diagnósticos en estrategias de desarrollo sostenibles.
Participaron del encuentro autoridades de la UNSAM, incluyendo a Leila Sofía Monayer, Secretaria de Extensión, encargada de articular el vínculo entre la universidad y los territorios, y Cecilia Verónica González, especialista en planificación turística y gestión territorial.
Mesas de trabajo y desarrollo de agenda
Luego de la firma, se dio inicio a una Mesa de Diagnóstico Institucional, centrada en turismo, sostenibilidad y las capacidades de la estructura municipal. Posteriormente, se desarrollarán mesas técnicas por ejes temáticos para identificar fortalezas, oportunidades y desafíos locales.
En el área de Deportes, el trabajo conjunto comenzará a evaluar las condiciones necesarias para avanzar en propuestas de juegos universitarios en modalidad beach o playera. Esta iniciativa continuará en agenda en una segunda etapa de la colaboración.