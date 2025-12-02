El Conservatorio “Carlos Guastavino” celebró la tradicional fiesta “Viva la Música”

El Conservatorio de Músicade San Pedro realizó el pasado 28 de noviembre la décimo novena edición de su tradicional fiesta. El evento, que se lleva a cabo anualmente en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, marcó el cierre del ciclo lectivo y del proyecto institucional de la casa de estudios.

El festival significó la culminación de las trayectorias académicas para los estudiantes, tanto en los ciclos de Formación Básica (FOBA) como en el Nivel Superior.

Durante la jornada, el público asistente pudo disfrutar de producciones musicales de gran calidad que exhibieron la diversidad estilística abordada en la institución, abarcando repertorios que fueron desde lo académico hasta lo popular.

Los alumnos demostraron su formación interpretando obras con una amplia gama de instrumentos que forman parte de la propuesta educativa del Conservatorio, incluyendo: violín, guitarra, piano, clarinete, saxofón, percusión, flauta traversa, violoncello, bajo y canto popular.



