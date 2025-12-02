El Conservatorio “Carlos Guastavino” celebró la tradicional fiesta “Viva la Música”

El Comodoro Luri, creador del Premio Paulino, y Fernando Bravo fueron reconocidos por el Club Náutico
El Comodoro Luri, creador del Premio Paulino, y Fernando Bravo fueron reconocidos por el Club Náutico
En la ceremonia realizada el lunes 1º, en el marco de la 40ª edición de los Premios Paulinos, el Club Náutico San Pedro otorgó dos distinciones muy especiales a figuras estrechamente vinculadas con la historia y la identidad de la institución. El Comodoro Dr. Mauricio Gugger fue el encargado de entregar estos reconocimientos, que fueron recibidos con profunda emoción por sus protagonistas. El primero de ellos fue para el Comodoro Lino Ricardo Luri, creador del Premio Paulino en 1985. Su visión, surgida tras conocer una experiencia deportiva durante un viaje al norte de España, permitió consolidar un sistema de distinciones que desde entonces reúne a todas las disciplinas del club y valora no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores personales de sus representantes. A 40 años de aquel impulso inicial, el club lo homenajeó con un Paulino Honorario, reconociendo su legado y su presencia constante en casi todas las ediciones desde su creación.