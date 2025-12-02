El Comodoro Luri, creador del Premio Paulino, y Fernando Bravo fueron reconocidos por el Club Náutico

En la ceremonia realizada el lunes 1º, en el marco de la 40ª edición de los Premios Paulinos, el Club Náutico San Pedro otorgó dos distinciones muy especiales a figuras estrechamente vinculadas con la historia y la identidad de la institución. El Comodoro Dr. Mauricio Gugger fue el encargado de entregar estos reconocimientos, que fueron recibidos con profunda emoción por sus protagonistas. El primero de ellos fue para el Comodoro Lino Ricardo Luri, creador del Premio Paulino en 1985. Su visión, surgida tras conocer una experiencia deportiva durante un viaje al norte de España, permitió consolidar un sistema de distinciones que desde entonces reúne a todas las disciplinas del club y valora no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores personales de sus representantes. A 40 años de aquel impulso inicial, el club lo homenajeó con un Paulino Honorario, reconociendo su legado y su presencia constante en casi todas las ediciones desde su creación.

El Conservatorio “Carlos Guastavino” celebró la tradicional fiesta “Viva la Música”

 


El Conservatorio de Música “Carlos Guastavino” de San Pedro realizó el pasado 28 de noviembre la décimo novena edición de su tradicional fiesta “Viva la Música”. El evento, que se lleva a cabo anualmente en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, marcó el cierre del ciclo lectivo y del proyecto institucional de la casa de estudios.

El festival significó la culminación de las trayectorias académicas para los estudiantes, tanto en los ciclos de Formación Básica (FOBA) como en el Nivel Superior.

Durante la jornada, el público asistente pudo disfrutar de producciones musicales de gran calidad que exhibieron la diversidad estilística abordada en la institución, abarcando repertorios que fueron desde lo académico hasta lo popular.

Los alumnos demostraron su formación interpretando obras con una amplia gama de instrumentos que forman parte de la propuesta educativa del Conservatorio, incluyendo: violín, guitarra, piano, clarinete, saxofón, percusión, flauta traversa, violoncello, bajo y canto popular.