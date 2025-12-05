El Concejo Deliberante y el Consejo Escolar modifican su composición y designan nuevas autoridades

Este viernes se llevará a cabo la ceremonia de jura de los concejales y consejeros escolares electos, en el marco de las sucesivas sesiones preparatorias que definirán a las nuevas autoridades de ambos cuerpos deliberativos. El proceso se da en un contexto de negociaciones políticas para establecer un nuevo equilibrio de fuerzas.

La jura de los consejeros escolares está prevista para las 17 horas, mientras que la ceremonia del HCD se iniciará a las 19.

Asumirán sus bancas los siguientes nueve concejales, reflejando el resultado de los últimos comicios:

La Libertad Avanza (LLA): Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso.

Fuerza Patria: Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar.

Nuevos Aires: Damián Mosquera y Belén Santos.

Estos ediles se sumarán a los que completan sus dos años de mandato en el cuerpo legislativo:

Fuerza Patria: Cristian Leguizamón, Juan Cruz González, Tamara Vlaeminck y Soledad Llul.

UCR: Paola Basso.

Vecinos de San Pedro: Mauro De Rosa y Fernando Negrete.

La Libertad Avanza (LLA): Diego Lafalce.

Acuerdo Ciudadano: Martín Rivas.

También se realizará la jura y la sesión preparatoria para la renovación de autoridades del Consejo Escolar. Los consejeros que asumirán sus funciones son Marianela Rottenschweiler, Fernando José Geoghegan y Leonor Parra.

Las negociaciones se mantienen abiertas hasta último momento en ambos espacios para la designación de las presidencias y secretarías, lo que definirá la conducción política de los organismos para el próximo período.