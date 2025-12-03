El Banco Nación presenta el programa "Viajá+" en San Pedro

El Centro de Comercio de San Pedro, en colaboración con la Dirección de Turismo y el Banco Nación (BNA), convocaron a la presentación del programa, una nueva herramienta financiera diseñada para impulsar la actividad turística de cara a la próxima temporada.

La jornada, enmarcada en el proceso de reactivación de la Cámara de Turismo local y con el objetivo de acompañar el desarrollo productivo, tendrá lugar este miércoles las 13:30 hs en las instalaciones del Centro de Comercio, ubicado en Mitre 650.

El evento contó con la asistencia de prestadores y actores vinculados al rubro turístico de San Pedro, quienes pudieron conocer de primera mano los detalles de la iniciativa del BNA.

Programa "Viajá+ con BNA"

El programa "Viajá+ con BNA" es una iniciativa del Banco de la Nación Argentina, diseñada para impulsar el turismo interno y fortalecer la economía del sector a lo largo de todo el país. Se presenta como una herramienta integral que ofrece tanto facilidades de financiación para los clientes como oportunidades de crecimiento y comercialización para los prestadores turísticos.

Beneficios para Clientes (Financiación y Descuentos)

El eje central del programa para los clientes del Banco Nación es la posibilidad de financiar consumos turísticos en cuotas sin interés a través de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, generalmente utilizando la aplicación MODO BNA+.

Cuotas sin Interés : Se ofrecen opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés para la compra de servicios turísticos clave como paquetes de viaje, reservas de vuelos nacionales y hotelería, especialmente durante períodos de alta demanda como las vacaciones de invierno y verano, con acciones promocionales específicas. También existen ofertas puntuales de 6 o 9 cuotas sin interés a lo largo del año.

Descuentos Adicionales : Además de la financiación, el programa contempla descuentos directos en rubros específicos. Por ejemplo, se han anunciado descuentos de hasta el 20% en gastronomía y en la compra de productos regionales , con topes de reintegro establecidos. En servicios de alojamiento como hoteles y hosterías, se brinda un 10% de descuento sin tope de reintegro, sumado a las cuotas sin interés.

Otros Rubros: La financiación y los descuentos alcanzan también a la compra de pasajes en micros de larga distancia nacionales y el alquiler de autos, generalmente con opciones de 3 a 12 cuotas sin interés, según la promoción vigente.

Participación de Prestadores Turísticos

Para los prestadores y actores del sector, el programa es una plataforma que permite ofrecer sus servicios con las atractivas condiciones de financiación del Banco Nación, ampliando así su alcance a los más de 15 millones de clientes de la entidad.

Inscripción y Comercialización : Los operadores turísticos, como hoteles, agencias de viaje y otros servicios, tienen la posibilidad de sumarse al programa e inscribirse para comercializar su oferta a través de la plataforma online "BNA Viajes" , que funciona dentro de la Tienda BNA y a través de MODO BNA+.

Integración Tecnológica : Para facilitar la operación y la disponibilidad, los prestadores, especialmente hoteles, deben completar un formulario de inscripción y conectar su inventario al canal de venta que opera la plataforma BNA Viajes. Esto se puede lograr mediante un Channel Manager o a través de una extranet gratuita ofrecida por el sistema del programa. Esta integración es crucial para sincronizar precios y disponibilidad y asegurar que las ofertas sean competitivas.

Objetivo de Impulso: El Banco Nación busca con esta iniciativa apoyar la inversión y el crecimiento del sector, que tiene un fuerte impacto en las economías regionales y genera empleo. Al ofrecer facilidades a los prestadores, se busca que el sector pueda realizar mejoras y mantener una actividad sostenida durante todo el año.



