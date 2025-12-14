Dos detenidos por agredir verbalmente a una mujer durante un incidente familiar

Dos hombres fueron aprehendidos anoche luego de que personal policial interviniera por una denuncia de disturbios en el ámbito familiar. Los detenidos, un hijo y otro masculino, enfrentan cargos por agresión verbal y resistencia a la autoridad, respectivamente.

El hecho ocurrió en un domicilio situado en la Avenida 11 de Septiembre al 1600. Tras un llamado al 911 Emergencias, efectivos de la dependencia acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión de un masculino de 30 años de edad que se encontraba agrediendo verbalmente a su madre, una mujer de 61 años.

Simultáneamente, se detuvo a un segundo imputado, de 33 años de edad, por entorpecer la labor policial y por proferir insultos dirigidos a la misma víctima, la mujer de 61 años.

Si bien la víctima resultó ilesa físicamente, recibió asistencia y contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia local. Ambos hombres quedaron alojados en dependencia policial a la espera de una resolución judicial.

En el caso interviene la Fiscalía N° 7 en turno, la cual determinará las medidas a seguir en el marco de la causa.