El Comodoro Luri, creador del Premio Paulino, y Fernando Bravo fueron reconocidos por el Club Náutico

En la ceremonia realizada el lunes 1º, en el marco de la 40ª edición de los Premios Paulinos, el Club Náutico San Pedro otorgó dos distinciones muy especiales a figuras estrechamente vinculadas con la historia y la identidad de la institución. El Comodoro Dr. Mauricio Gugger fue el encargado de entregar estos reconocimientos, que fueron recibidos con profunda emoción por sus protagonistas. El primero de ellos fue para el Comodoro Lino Ricardo Luri, creador del Premio Paulino en 1985. Su visión, surgida tras conocer una experiencia deportiva durante un viaje al norte de España, permitió consolidar un sistema de distinciones que desde entonces reúne a todas las disciplinas del club y valora no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores personales de sus representantes. A 40 años de aquel impulso inicial, el club lo homenajeó con un Paulino Honorario, reconociendo su legado y su presencia constante en casi todas las ediciones desde su creación.

Dos aprehensiones por robo y adulteración de motovehículos


 Dos personas fueron aprehendidas por la policía este lunes, en procedimientos separados relacionados con delitos que involucran motocicletas en la vía pública. Los detenidos, ambos jóvenes, quedaron alojados en la dependencia local a disposición de la Justicia.

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) procedió a la aprehensión de un joven de 19 años de edad en la intersección de calle Güemes y Javier Rivero.

Al momento de su identificación, se trasladaba a bordo de una motocicleta tipo 110 cc que, al ser verificada, presentó adulteración en la numeración registral tanto del cuadro como del motor. En consecuencia, el joven fue trasladado a la comisaría e imputado por el delito de "Falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable".

En otro operativo realizado anoche, efectivos de la dependencia local aprehendieron a un varón de 18 años de edad en la calle Balcarce y 11 de Septiembre.

El joven transitaba a bordo de una motocicleta tipo 110 que había sido sustraída momentos antes en la calle Ituzaingó al 1000, aproximadamente. El delincuente fue imputado por el delito de "Robo Agravado por Vehículo Dejado en la Vía Pública"

Ambos permanecen alojados en la Comisaría local y a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro.