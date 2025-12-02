Dos aprehensiones por robo y adulteración de motovehículos

Dos personas fueron aprehendidas por la policía este lunes, en procedimientos separados relacionados con delitos que involucran motocicletas en la vía pública. Los detenidos, ambos jóvenes, quedaron alojados en la dependencia local a disposición de la Justicia.

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) procedió a la aprehensión de un joven de 19 años de edad en la intersección de calle Güemes y Javier Rivero.

Al momento de su identificación, se trasladaba a bordo de una motocicleta tipo 110 cc que, al ser verificada, presentó adulteración en la numeración registral tanto del cuadro como del motor. En consecuencia, el joven fue trasladado a la comisaría e imputado por el delito de "Falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable".

En otro operativo realizado anoche, efectivos de la dependencia local aprehendieron a un varón de 18 años de edad en la calle Balcarce y 11 de Septiembre.

El joven transitaba a bordo de una motocicleta tipo 110 que había sido sustraída momentos antes en la calle Ituzaingó al 1000, aproximadamente. El delincuente fue imputado por el delito de "Robo Agravado por Vehículo Dejado en la Vía Pública".

Ambos permanecen alojados en la Comisaría local y a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro.