Detienen a un hombre por intento de robo y agresión a joven con discapacidad

Un grave hecho delictivo tuvo lugar cuando un hombre de 47 años intentó robar y agredir físicamente a un joven con discapacidad en el interior de un comercio.

El suceso se desarrolló cuando el imputado ingresó a una despensa ubicada en la calle San Lorenzo al 700 y, dirigiéndose a un joven de 27 años que posee retraso mental moderado, intentó sustraerle dinero. Además, previo al arribo de las fuerzas de seguridad, el agresor intentó consumar una agresión mediante un golpe de puño contra la víctima.

El accionar delictivo fue advertido y denunciado, lo que permitió la inmediata intervención de las autoridades.

La respuesta de las fuerzas de seguridad se activó tras un llamado a la línea de emergencias, donde se solicitaba la presencia policial en la Avenida 11 de Septiembre al 150.

Personal policial se dirigió rápidamente al lugar indicado y logró aprehender al hombre de 47 años. La víctima, de 27 años, fue asistida en el lugar por su tutora legal, una mujer de 37 años, quien posteriormente brindó testimonio en la comisaría, ratificando la descripción del intento de agresión y sustracción de dinero.

El hombre aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía local, que lleva adelante la investigación por el intento de ilícito y agresión.