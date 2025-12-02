Detienen a un delincuente que asaltó a un repartidor y le incendió la moto (Video)

Un joven con antecedentes delictivos fue detenido en las últimas horas por efectivos policiales, acusado de un hecho deocurrido el pasado 30 de noviembre, cuando asaltó a un trabajador dey posteriormente incendió la motocicleta sustraída.

El hecho se originó tras la denuncia radicada por un joven que se desempeña como repartidor. La víctima manifestó que, mientras realizaba un envío en la calle Casella, entre Benefactoras Sampedrinas y Hermano Indio, fue interceptado por un masculino que, mediante amenaza con un elemento punzante, le arrebató la motocicleta junto con las mercaderías que transportaba, documentación del rodado y personal, y un buzo de su propiedad.

Según el relato de la víctima, se trenzó en lucha cuerpo a cuerpo con el malhechor, quien instantes después huyó del lugar dejando algunas pertenencias en la escena. Al arribo del personal policial, se constató la presencia de la motocicleta del delivery totalmente incendiada.

La EPC local inició la IPP caratulada “Robo Agravado - Daño”, con intervención de la UFI N° 11. El personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) abocado a la investigación logró reunir los elementos necesarios para identificar al presunto autor, un joven domiciliado en las inmediaciones del lugar del hecho.

Con los resultados de las tareas investigativas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías en turno una Orden de Allanamiento para el secuestro de elementos de interés para la causa y una Orden de Detención contra el sindicado.

La medida fue ejecutada en horas de la noche de ayer lunes en la residencia del sujeto, donde se secuestraron algunos de los efectos requeridos. Inmediatamente después, se procedió a efectivizar la detención del acusado en la vía pública. El detenido fue alojado en la dependencia local a la espera de directivas para comparecer a sede judicial y prestar declaración indagatoria en la causa que se le imputa.