Cuenta DNI lanza beneficios para diciembre con foco en las fiestas y un aumento en el tope de reintegro en carnicerías

Con la llegada de diciembre, el mes que concentra las celebraciones dey las, la billetera virtualdel Banco Provincia ha renovado su esquema de promociones y descuentos, con una novedad central en el rubro carnicerías y un beneficio especial para los menores de 17 años.

El super sábado de carnicerías: nuevo tope de $7.000

Una de las promociones más utilizadas, la de carnicerías, granjas y pescaderías, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, en una fecha estratégica previa a las Fiestas. La principal novedad para el cierre del año es el aumento en el tope de reintegro, que pasa a ser de $7.000 por persona, es decir, $1.000 más que el mes anterior. Este beneficio del 35% de descuento se alcanzará con un consumo de $20.000.

Descuentos en rubros esenciales y financiación

Los beneficios de la aplicación abarcan rubros considerados esenciales, como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias, además de promociones específicas en otros segmentos:

Comercios de cercanía (no alimentos): La aplicación ofrece la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días utilizando tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard de Banco Provincia vinculadas a la app .

Comercios de cercanía (general): Habrá un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses y Universidades: Se mantendrá el 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana en cada caso.

Librerías y Farmacias/Perfumerías: Estos rubros contarán con un 10% de descuento sin tope de reintegro en días específicos de la semana.

Especial jóvenes de 13 a 17 años

La billetera virtual mantiene su foco en el público más joven con una promoción exclusiva en gastronomía para los usuarios de entre 13 y 17 años. El beneficio será del 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.