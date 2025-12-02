Cuenta DNI lanza beneficios para diciembre con foco en las fiestas y un aumento en el tope de reintegro en carnicerías
Con la llegada de diciembre, el mes que concentra las celebraciones de Navidad y las fiestas de fin de año, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ha renovado su esquema de promociones y descuentos, con una novedad central en el rubro carnicerías y un beneficio especial para los menores de 17 años.
El super sábado de carnicerías: nuevo tope de $7.000
Una de las promociones más utilizadas, la de carnicerías, granjas y pescaderías, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, en una fecha estratégica previa a las Fiestas. La principal novedad para el cierre del año es el aumento en el tope de reintegro, que pasa a ser de $7.000 por persona, es decir, $1.000 más que el mes anterior. Este beneficio del 35% de descuento se alcanzará con un consumo de $20.000.
Descuentos en rubros esenciales y financiación
Los beneficios de la aplicación abarcan rubros considerados esenciales, como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias, además de promociones específicas en otros segmentos:
Comercios de cercanía (no alimentos): La aplicación ofrece la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días utilizando tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard de Banco Provincia vinculadas a la app.
Comercios de cercanía (general): Habrá un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por semana.
Ferias y mercados bonaerenses y Universidades: Se mantendrá el 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana en cada caso.
Librerías y Farmacias/Perfumerías: Estos rubros contarán con un 10% de descuento sin tope de reintegro en días específicos de la semana.
Especial jóvenes de 13 a 17 años
La billetera virtual mantiene su foco en el público más joven con una promoción exclusiva en gastronomía para los usuarios de entre 13 y 17 años. El beneficio será del 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.
