Capacitan en RCP a la comunidad y equipos de emergencia en Vuelta de Obligado

Una jornada de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básico, con modalidad teórico-práctica, se desarrolló hoy en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Vuelta de Obligado, organizada por la Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro.

La capacitación, de carácter abierto y gratuito, estuvo dirigida a la comunidad en general, personal de salud, guardavidas y efectivos de Prefectura, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención y respuesta inmediata ante emergencias.

El dictado de la actividad estuvo a cargo del Dr. Federico Dubini, médico especialista en Cardiología, quien abordó contenidos esenciales sobre las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y la realización de prácticas con simuladores.

La secretaria de Salud local, Dra. Isabel Carrasco, participó de la jornada acompañando la iniciativa y destacando la importancia de estas instancias formativas para la preparación comunitaria y la garantía de intervenciones oportunas frente a situaciones críticas.

Fuentes de la Secretaría de Salud indicaron que el Municipio de San Pedro continuará impulsando este tipo de capacitaciones fundamentales para mejorar la preparación de los equipos locales y la población.