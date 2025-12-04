Banco Provincia lanza beneficio "MeSumo" con hasta 40% de ahorro acumulable para compras de fin de año

El Banco Provincia (BAPRO) anunció una importante novedad para miles de sus clientes al habilitar un beneficio que permite sumar un ahorro adicional deen sus compras de fin de año.

La propuesta está dirigida a quienes participan del programa de fidelización "MeSumo", que otorga puntos por los consumos realizados con tarjetas de crédito de la entidad. La clave es que, por un tiempo limitado, los clientes podrán canjear esos puntos por vouchers de descuento para utilizar directamente desde la aplicación Cuenta DNI.

Plazo límite y tres opciones de descuento

El tiempo para acceder al canje de los puntos es acotado: los clientes tienen plazo hasta el miércoles 10 de diciembre. Para hacerlo, solo es necesario ingresar al sitio oficial mesumo.bancoprovincia.com.ar, seleccionar el banner de Fiestas y elegir uno de los tres cupones disponibles, cada uno con un tope de reintegro asignado:

20% de descuento , con un tope de $10.000 .

30% de descuento , con un tope de $20.000 .

40% de descuento, con un tope máximo de $30.000.

Una vez realizado el canje, el cupón podrá utilizarse entre el 15 y el 31 de diciembre en todos los comercios adheridos a Cuenta DNI, ya sea abonando con código QR o con Clave DNI.

Descuentos acumulables para un mayor impacto

Uno de los puntos más atractivos de este beneficio es que no reemplaza las promociones habituales del Banco, sino que se acumula con ellas. Esto significa que un usuario que obtenga un voucher del 30% puede combinarlo con los descuentos vigentes de Cuenta DNI.

A modo de ejemplo, la entidad señaló que, aprovechando la promoción en carnicerías del sábado 20 de diciembre, una persona podría llegar a un ahorro total de hasta $27.000.

Además, si el tope máximo de reintegro del cupón no se agota en una sola compra, el saldo restante puede usarse en otras operaciones hasta la fecha límite del 31 de diciembre. El reintegro correspondiente se verá reflejado en la app en un plazo de hasta 10 días hábiles posteriores a la compra.

¿Qué es y cómo funciona MeSumo?

Con esta iniciativa, Banco Provincia busca potenciar su ecosistema digital integrando sus herramientas para ofrecer un incentivo adicional y aliviar los gastos típicos de fin de año.

El programa "MeSumo" es un sistema gratuito de acumulación de puntos para clientes del Banco Provincia. Suman puntos por:

Consumos con tarjetas de crédito y débito de la entidad.

Ventas cobradas con Cuenta DNI Comercios.

Consumos de tarjetas adicionales (que aportan puntos al titular).

Estos puntos generalmente se canjean por productos, servicios y experiencias del catálogo online, pero el Banco ha sumado esta categoría especial de descuentos para Fiestas. Para adherirse a MeSumo, solo basta con ingresar al Home Banking BIP y aceptar los términos y condiciones. En el caso de quienes operan con Cuenta DNI Comercios, la adhesión es automática.