Analía Corvino juró como Diputada Provincial (Video)

Los diputados provinciales que resultaron electos en los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires recibieron este martes sus diplomas y prestaron juramento para ocupar su banca en la Legislatura bonaerense hasta el año 2029.

Entre ellos se encuentra la sampedrina Analía Corvino, electa por La Libertad Avanza en la Segunda Sección Electoral.

La ceremonia formal marcó la renovación de 46 de las 92 bancas de la Cámara baja.

Tras los resultados de septiembre, el oficialismo del gobernador Axel Kicillof logró ampliar su representación, tanto en Diputados como en Senadores (donde se renovaron 23 escaños de un total de 46). Con la nueva composición, en Diputados quedaron constituidas las bancas de la siguiente forma: Fuerza Patria con 39 escaños, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO con 31, Unión y Libertad con 4, UCR + Cambio Federal con 4, Somos Buenos Aires con 3, Hechos con 3, Unión, Renovación y Fe con 3, la Coalición Cívica con 2, el Frente de Izquierda con 2, y Derecha Popular con 1. La legisladora Analía Corvino, proveniente de San Pedro, se integra a la bancada de La Libertad Avanza y el PRO.

La jura de los flamantes diputados se produce en la antesala de una sesión clave para el gobierno provincial. Este mismo miércoles se tratará el proyecto de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo, y en dicha sesión el oficialismo buscará sumar apoyos para aprobar el pedido de Axel Kicillof. Si bien los legisladores electos juraron hoy, podrán ejercer su voto de forma plena y efectiva a partir del próximo 10 de diciembre, cuando se produzca formalmente el recambio en la Cámara.