Allanamientos e identificación de los autores del hurto de un vehículo

El Gabinete Criminológico de la Policía Comunal logró el esclarecimiento de un hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, denunciado previamente por un ciudadano de 82 años de edad. Tras intensas tareas investigativas y un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad, el personal policial logró establecer la autoría del hecho delictivo.

Con la información recabada, se solicitaron y obtuvieron órdenes de allanamiento extendidas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, las cuales se ejecutaron simultáneamente en dos domicilios de la localidad.

La primera diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la calle Dávila al 1000. Allí, en ausencia del morador, se identificó a un joven de 15 años de edad y se procedió al secuestro de la vestimenta utilizada durante la comisión del hurto. La causa en relación al menor quedó a cargo de la Fiscalía de Jóvenes de San Nicolás.

De manera simultánea, se llevó a cabo el segundo allanamiento en la calle La Laguna al 1000. En este lugar, también en ausencia, se identificó a un segundo implicado, un masculino de 20 años de edad. Los efectivos policiales lograron secuestrar en su poder la vestimenta utilizada en el hecho, un bastón sustraído a la víctima y la llave de ignición del rodado en cuestión. Este tramo de la investigación es gestionado por la Fiscalía Local de San Pedro.



