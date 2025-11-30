Se profundiza el conflicto municipal: gremios anuncian tres días de paro y retención de tareas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro ratificaron la profundización de sus medidas de fuerza al anunciar unpara la próxima semana, ante la falta de convocatoria y respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal a sus reclamos salariales.

La medida tendrá lugar los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

El STM informó a sus afiliados que, a pesar del pedido efectuado al Departamento Ejecutivo Municipal para que revea su decisión, no fueron convocados, ya que, "al parecer, continúan sin atender la necesidad que hoy presentan las y los trabajadores municipales".

En un comunicado emitido en la última semana, ATE sumó que el alto acatamiento al último paro no responde únicamente al desacuerdo salarial, sino a un conjunto de problemas acumulados: promesas incumplidas, precarización laboral, falta de recategorizaciones y ausencia de una política real de reconocimiento . "Las y los trabajadores necesitan compromiso y responsabilidad de todas las partes . No puede seguir recayendo siempre sobre ellos el mayor sacrificio . Renunciar a sus puestos no es una opción, por lo que las respuestas deben venir del municipio" . Por su parte, el sindicato conducido por Juan Cruz Acosta enfatizó que "la lucha continúa" y que son trabajadores que buscan "llegar a fin de mes". El sindicato destacó que la única alternativa posible en este contexto es la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras. En tanto, el gremio de estatales que tiene como Secretario General a Gustavo Gauna "lamentó y rechazó" las declaraciones del Ejecutivo Municipal , calificándolas de "maliciosas e infundadas" . "Estas expresiones son desafortunadas , basadas en un análisis limitado y parcial de la realidad , y solo buscan estigmatizar a los trabajadores municipales y presentar a la Municipalidad como víctima para obtener apoyo social" agregaron .

En relación con las comparaciones salariales difundidas, ATE recordó que para que estas sean válidas deben realizarse entre regímenes y actividades equivalentes . Según el sindicato, un trabajador municipal ingresante con una carga horaria de 44 horas semanales (de lunes a viernes 8 horas y 4 horas los sábados) , percibe un salario básico de $542.198 , cifra que se encuentra "muy por debajo" de lo que gana un empleado del sector comercio en condiciones similares .

Además, el gremio sostuvo que las afirmaciones oficiales que indican que la mayoría de los trabajadores perciben entre $800.000 y $1.000.000 "no reflejan la realidad" , ya que esos montos están "por debajo de la Canasta Básica Familiar" , la cual en octubre fue de $1.213.799 . ATE ejemplificó la gravedad de la situación indicando que incluso trabajadores con más de dos décadas de antigüedad, ubicados en categorías altas del agrupamiento técnico y con bonificaciones por responsabilidad de área, perciben salarios de bolsillo inferiores a la Canasta Básica Familiar .

El sindicato señaló que la responsabilidad dirigencial también alcanza a quienes conducen políticamente el municipio desde hace 10 años . "De las diez paritarias salariales anuales realizadas, solo en dos se logró un resultado positivo: una equiparó la inflación y otra la superó apenas por 1,5%" expresaron, para agregar: "en las ocho restantes, los salarios quedaron por debajo del índice inflacionario" . Como consecuencia, afirmaron que los trabajadores municipales han perdido más del 85% de su poder adquisitivo , además de continuar sin un escalafón ni una carrera administrativa que les permita ascender .

Frente a las críticas públicas hacia algunos trabajadores, ATE consideró que hubiese sido más constructivo reconocer el esfuerzo de la gran mayoría que, en un contexto adverso, sostiene diariamente el funcionamiento del municipio y hace posible la implementación de las políticas públicas con recursos limitados .



