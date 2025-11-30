Se profundiza el conflicto municipal: gremios anuncian tres días de paro y retención de tareas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro ratificaron la profundización de sus medidas de fuerza al anunciar un paro total de actividades y retención de tareas por 72 horas para la próxima semana, ante la falta de convocatoria y respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal a sus reclamos salariales.
La medida tendrá lugar los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre.
El STM informó a sus afiliados que, a pesar del pedido efectuado al Departamento Ejecutivo Municipal para que revea su decisión, no fueron convocados, ya que, "al parecer, continúan sin atender la necesidad que hoy presentan las y los trabajadores municipales".
En un comunicado emitido en la última semana, ATE sumó que el alto acatamiento al último paro no responde únicamente al desacuerdo salarial, sino a un conjunto de problemas acumulados: promesas incumplidas, precarización laboral, falta de recategorizaciones y ausencia de una política real de reconocimiento
Por su parte, el sindicato conducido por Juan Cruz Acosta enfatizó que "la lucha continúa" y que son trabajadores que buscan "llegar a fin de mes". El sindicato destacó que la única alternativa posible en este contexto es la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras.
En tanto, el gremio de estatales que tiene como Secretario General a Gustavo Gauna "lamentó y rechazó" las declaraciones del Ejecutivo Municipal
Además, el gremio sostuvo que las afirmaciones oficiales que indican que la mayoría de los trabajadores perciben entre $800.000 y $1.000.000 "no reflejan la realidad"
El sindicato señaló que la responsabilidad dirigencial también alcanza a quienes conducen políticamente el municipio desde hace 10 años
Frente a las críticas públicas hacia algunos trabajadores, ATE consideró que hubiese sido más constructivo reconocer el esfuerzo de la gran mayoría que, en un contexto adverso, sostiene diariamente el funcionamiento del municipio y hace posible la implementación de las políticas públicas con recursos limitados